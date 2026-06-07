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RL zur KK LIVE: Zehn Entscheidungen in der Relegation zur Kreisklasse
Relegation zur Kreisklasse
von Ferdinand Gehlen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Nach einer knappen Niederlage im Hinspiel braucht der Gautinger SC (weiß) heute gegen den SC Olching II einen Sieg, um den Abstieg noch zu verhindern. – Foto: Maximilian Merkl
In zehn Partien fällt heute den ganzen Nachmittag über die Entscheidung über Aufstieg und Abstieg. Im Kreis Zugspitze finden fünf Relegationsrückspiele statt, in den Kreisen München und Inn/Salzach heißt es in einzelnen Entscheidungsspielen alles oder nichts. Die Relegation zur Kreisklasse im Liveticker.