 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KK LIVE: Zehn Entscheidungen in der Relegation zur Kreisklasse

Relegation zur Kreisklasse

von Ferdinand Gehlen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Nach einer knappen Niederlage im Hinspiel braucht der Gautinger SC (weiß) heute gegen den SC Olching II einen Sieg, um den Abstieg noch zu verhindern.
Nach einer knappen Niederlage im Hinspiel braucht der Gautinger SC (weiß) heute gegen den SC Olching II einen Sieg, um den Abstieg noch zu verhindern. – Foto: Maximilian Merkl

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Relegation zur Kreis
Relegation zur Kreis
Relegation zur Kreis
Alte Haide II
Forstenried

In zehn Partien fällt heute den ganzen Nachmittag über die Entscheidung über Aufstieg und Abstieg. Im Kreis Zugspitze finden fünf Relegationsrückspiele statt, in den Kreisen München und Inn/Salzach heißt es in einzelnen Entscheidungsspielen alles oder nichts. Die Relegation zur Kreisklasse im Liveticker.

Kreis München:

Heute, 12:00 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide II
FC Hochbrück
FC HochbrückFC Hochbrück
0
0

Heute, 14:30 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing II
14:30

Kreis Inn/Salzach:

Heute, 16:00 Uhr
SV Tattenhausen
SV TattenhausenSV Tattenh.
DJK-SV Edling
DJK-SV EdlingDJK Edling
16:00

Heute, 13:30 Uhr
BSC Surheim
BSC SurheimBSC Surheim
TSV Traunwalchen-Matzing
TSV Traunwalchen-MatzingTraunwalchen
13:30

Heute, 17:00 Uhr
TSV Palling
TSV PallingTSV Palling
WSC Bayerisch Gmain
WSC Bayerisch GmainBayerisch Gm
17:00

Kreis Zugspitze:

Heute, 15:00 Uhr
TSV Hartpenning
TSV HartpenningHartpenning
FC Rottach-Egern
FC Rottach-EgernRottachEgern
15:00

Heute, 14:00 Uhr
SC Olching
SC OlchingSC Olching II
Gautinger SC
Gautinger SCGautinger SC
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Steingaden
TSV SteingadenSteingaden
SG Apfeldorf/Kinsau
SG Apfeldorf/KinsauSG Apfeldorf/Kinsau
14:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Mittenwald
FC MittenwaldFC Mittenwal
SG Hungerbach
SG HungerbachSG Hungerbach
15:00

Heute, 17:00 Uhr
SV Althegnenberg
SV AlthegnenbergAlthegnenbrg
SV Germering
SV GermeringGermering
17:00