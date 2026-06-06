RL zur KK LIVE: Weidenbacher Doppelschlag – Vogtareuth überzeugt

Für die DJK Nußdorf geht es heute um einen historischen Kreisklassenaufstieg. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Am heutigen Samstag geht es für 16 Mannschaften um den Einzug in die kommende Kreisklasse. Im Kreis Inn/Salzach duellieren sich Samerberg und Vogtareuth, Weidenbach und Nußdorf sowie der SV DJK Heufeld mit dem TSV Eiselfing. In der Zugspitz-Region folgen Penzing und Lechsee, Baiernrain/Dietramszell und die DJK Darching als auch Haunshofen und Benediktbeuern. Und auch in der Kreisklassen-Relegation für München rollt heute der Ball. Der ASV Glonn bekommt es mit der Zweitvertretung des Kirchheimer SC zu tun und der FC Tandern kämpft gegen den SC Vierkichen. Die Spiele in der Übersicht: