 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

RL zur KK LIVE: Weidenbacher Doppelschlag – Vogtareuth überzeugt

Relegation zur Kreisklasse

von Marcel Huse · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser
Für die DJK Nußdorf geht es heute um einen historischen Kreisklassenaufstieg.
Für die DJK Nußdorf geht es heute um einen historischen Kreisklassenaufstieg. – Foto: mb.presse / Butzhammer

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Relegation zur Kreis
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Relegation zur Kreis
FC Tandern
Glonn

Am heutigen Samstag geht es für 16 Mannschaften um den Einzug in die kommende Kreisklasse. Im Kreis Inn/Salzach duellieren sich Samerberg und Vogtareuth, Weidenbach und Nußdorf sowie der SV DJK Heufeld mit dem TSV Eiselfing. In der Zugspitz-Region folgen Penzing und Lechsee, Baiernrain/Dietramszell und die DJK Darching als auch Haunshofen und Benediktbeuern. Und auch in der Kreisklassen-Relegation für München rollt heute der Ball. Der ASV Glonn bekommt es mit der Zweitvertretung des Kirchheimer SC zu tun und der FC Tandern kämpft gegen den SC Vierkichen. Die Spiele in der Übersicht:

Heute, 14:00 Uhr
SV Weidenbach
SV WeidenbachWeidenbach
DJK Nußdorf
DJK NußdorfDJK Nußdorf
3
0

Heute, 17:00 Uhr
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld
TSV Eiselfing
TSV EiselfingEiselfing
17:00live

Kreis Zugspitze:

Heute, 14:00 Uhr
FC Penzing
FC PenzingFC Penzing
SG Lechsee
SG LechseeSG Lechsee
0
0

Heute, 16:00 Uhr
SG Baiernrain L / Dietramszell
SG Baiernrain L / DietramszellSG Baiernrain L
DJK Darching
DJK DarchingDarching
16:00

Heute, 16:00 Uhr
SV Haunshofen
SV HaunshofenSV Haunshofen
TSV Benediktbeuern
TSV BenediktbeuernTSV Benediktbeuern
16:00

Kreis München:

Heute, 15:30 Uhr
FC Tandern
FC TandernFC Tandern
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen
15:30

Heute, 15:00 Uhr
ASV Glonn
ASV GlonnGlonn
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim II
15:00