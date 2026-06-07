RL zur KK LIVE: Palling sichert Klassenerhalt – VL in Althegnenberg

Der TSV Forstenried gewinnt das Rückspiel gegen den TSV Gräfelfing II und macht damit den Klassenerhalt klar. Schon in der vierten Minute brachte Vasyl Shnaider die Gastgeber auf die Siegerstraße, Gräfelfing konnte durch einen Treffer von Kamil Temporale allerdings zunächst noch ausgleichen (12.). Im zweiten Durchgang ging Forstenried dann abermals in Front (56.) und zog durch einen Doppelschlag in der Schlussphase (81. und 86.) auf 4:1 davon. Das Tor zum 2:4 durch Yannik Chlechowitz war dann nur noch Ergebniskosmetik.

TSV Forstenried-München – TSV Gräfelfing II 4:2

TSV Forstenried-München: Egzon Gashi, Oleg Tverokhlib, Roman Sniatovskyi, Oleksandr Nedilka, Dmytro Sniatovsky, Marian Yunak, Igor Koterlyn, Ivan Horban, Serhii Kuritskyi, Arjan Foniqi, Vasyl Shnaider

TSV Gräfelfing II: Mateusz Olszewski, Jonas Schulz, Ben Belich, Christian Dötsch, Rasmus Sonst, Diego Cioffi, Jakub Dobranowski, Alexander Figura, Christian Kraus, Niklas Obkirchner, Kamil Temporale

Tore: 1:0 Vasyl Shnaider (4.), 1:1 Kamil Temporale (12.), 2:1 Dmytro Sniatovsky (56.), 3:1 Vasyl Shnaider (81.), 4:1 Aleksandre Balozian (86.), 4:2 Yannik Chlechowitz (89.)

Gelb-Rot: Jonas Schulz (90./TSV Gräfelfing II/)

Kreis Inn/Salzach:

Die DJK SV Edling setzt sich knapp gegen den SV Tattenhausen durch und kann sich über den Aufstieg freuen. In einer umkämpften Partie erzielte Paul Golla in der 21. Minute das goldene Tor. Tattenhausen war in der Folge um den Ausgleich bemüht, die DJK stand defensiv jedoch sicher und brachte die Führung über die Zeit. Damit kehrt Edling nach zwei Jahren in der A-Klasse in die Kreisklasse zurück. SV Tattenhausen – DJK-SV Edling 0:1

SV Tattenhausen: Mario Bachmeier, Christoph Schäffler (42. Andreas Hofmann), Vitus Wagenstaller (90. Daniel Ginzel), David Weichselbaumer, Benedikt Weinzierl, Tobias Daxenbichler, Vinzenz Wagenstaller, Thomas Wieser, Matthias Riedl (45. Stephan Spaude), Kilian Fröhlich (46. Simon Weinzierl), Thomas Masberg (57. Andreas Daxenbichler)

DJK-SV Edling: Julian Gnatzy, Johannes Grandl, Daniel Färber, Cedric Mayr, Marinus Gantner, Theo Golla, Philip Bacher, Philipp Merkl, Paul Golla (77. Lukas Fenzl), Bastian Brummer, Louis Greschner

Tore: 0:1 Paul Golla (21.)

Der TSV Traunwalchen siegt im Elfmeterschießen gegen den BSC Surheim und steigt in die Kreisklasse auf. Der A-Klassist ging schon in der regulären Spielzeit zweimal in Führung (17. und 39.), beide Male konnte Surheim die Partie aber ausgleichen (37. und 47.). In der Verlängerund legte der TSV abermals vor. Jakob Zimmermann traf in der 100. Minute zum 3:2, der BSC Surheim kam durch ein Tor von Florian Ober aber ein drittes Mal zurück (109.). Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen her. In diesem behielten die Traunwalchener dann die besseren Nerven und trafen fünfmal, während Andreas Szanda einen Strafstoß parieren konnte. Der TSV Traunwalchen feiert damit den Aufstieg in die Kreisklasse, für den BSC Surheim geht es hingegen runter in die A-Klasse. BSC Surheim – TSV Traunwalchen-Matzing 6:8 n.E.

BSC Surheim: Bernhard Hinterreiter, Alexander Mader, Alexander Mosinger (69. Florian Ober), Dennis Waldinger, Elias Hahn (88. Endrit Tashefci), Sebastian Huber (75. Michael Fuchs), Fabian Koller, Thomas Ehrmann, Philip Hahn, Benjamin Schulhofer, Robert Stallmayer

TSV Traunwalchen-Matzing: Andreas Szanda, Maximilian Michallik, Markus Jobst, Pascal Plankl (67. Patrick Huber), Simon Gallinger (57. Lukas Wartha), Thomas Hobmayer, Ben Leonel Stücher, Moritz Häusser, Yassine Bzair, Stefan Ungethuem, Jakob Zimmermann

Tore: 0:1 Jakob Zimmermann (17.), 1:1 Philip Hahn (37.), 1:2 Maximilian Michallik (39.), 2:2 Robert Stallmayer (49.), 2:3 Jakob Zimmermann (100.), 3:3 Florian Ober (109.), 3:4 Jakob Zimmermann (121. i.E.), 3:5 Maximilian Michallik (121. i.E.), 4:5 Michael Fuchs (121. i.E.), 4:6 Lukas Wartha (121. i.E.), 5:6 Philip Hahn (121. i.E.), 5:7 Ben Leonel Stücher (121. i.E.), 6:7 Thomas Ehrmann (121. i.E.), 6:8 Thomas Hobmayer (121. i.E.)