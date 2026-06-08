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RL zur KK LIVE: Noch kein Treffer bei Haunwöhr vs Mailing-Feldkirchen
Kreisklassen-Relegation
von Paul Ruser · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Will aufsteigen: Der TSV Mailing-Feldkirchen. – Foto: Schäfer
Im Kreis Donau/Isar will der TSV Mailing-Feldkirchen in die Kreisklasse aufsteigen. Der Kontrahent SV Ingolstadt-Haunwöhr hingegen will den Gang in die A-Klasse verhindern. Wer kann die Partie für sich entscheiden? Antworten gibt es ab 18:30 Uhr bei uns im LIVE-Ticker.