RL zur KK LIVE: KSC II auf Siegeskurs – Weidenbach dominiert

Kreis Inn/Salzach:

Der SV Vogtareuth hat das Duell beim WSV Samerberg mit 3:1 für sich entschieden. Vor 646 Zuschauern brachte Niklas Mayer die Gäste in der 39. Minute in Führung. Nur drei Minuten später legte Simon Eichberger nach und erhöhte auf 2:0. Samerberg gelang jedoch noch vor der Pause der Anschlusstreffer, als Michael Stuffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:2 traf.

Nach dem Seitenwechsel blieb Vogtareuth in Front und stellte in der 71. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Michael Altmann erzielte das 3:1 für die Gäste. Weitere Treffer fielen in der Schlussphase nicht mehr, sodass Vogtareuth den Vorsprung über die Zeit brachte. WSV Samerberg – SV Vogtareuth 1:3

WSV Samerberg: Jakob Spöck, Engelbert Mangst, Yannick Colberg, Maximilian Wimmer, Matthias Kagleder, Josef Bogenhauser, Michael Wörndl (32. Georg Stuffer) (63. Ludwig Ascher), Martin Ull, Michael Stuffer, Sebastian Sattelberger (30. Florian Rieder), Ludwig Ascher (40. Markus Sattelberger) - Trainer: Wolfgang Maurer

SV Vogtareuth: Günter Vohleitner, Daniel Bräunlein, Alois Gaßner, Salem Salkic, Niklas Mayer, Stefan Beier, Pascal Weyland, Pius Adlmaier, Georg Rotbucher, Michael Altmann, Simon Eichberger - Trainer: Thomas Wolff

Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg) - Zuschauer: 646

Tore: 0:1 Niklas Mayer (39.), 0:2 Simon Eichberger (42.), 1:2 Michael Stuffer (45.+2), 1:3 Michael Altmann (71.)

Vor der beeindruckenden Kulisse von 1032 Zuschauern stellte der SV Weidenbach die Weichen bereits im ersten Durchgang auf Sieg. Simon Heumeier brachte die Hausherren nach 21 Minuten in Führung und eröffnete damit einen torreichen Abschnitt. Tobias Werner legte in der 32. Minute nach und erhöhte den Vorsprung weiter. Kurz vor dem Pausenpfiff war erneut Werner zur Stelle und markierte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:0. Am Spielstand änderte sich nach dem Seitenwechsel nichts mehr. Weitere Tore sollten nicht fallen, sodass es beim klaren 3:0 für den SV Weidenbach blieb. Die Gastgeber sorgten damit schon vor der Halbzeit für die Entscheidung. SV Weidenbach – DJK Nußdorf 3:0

SV Weidenbach: Martin Fleißner, Niklas Lode, Simon Heumeier, Leonhard Hinterleitner, Julian Ernst, Kilian Kobler, Manuel Mathis, Hannes Heumeier, Tobias Werner, Kilian Straßer, Ferdinand Hinterleitner - Trainer: Andy Balck

DJK Nußdorf: Johannes Oberrader, Markus Lex, Lukas Kleinert, Markus Zeilhofer, Luca Poppek, Marius Feil, Christof Satzinger, Florian Osenstätter, Yannic Israel, Michael Zeilhofer, Florian Czogalla - Trainer: Mani Lienert

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 1032

Tore: 1:0 Simon Heumeier (21.), 2:0 Tobias Werner (32.), 3:0 Tobias Werner (45.)

Gelb-Rot: Yannic Israel (0./DJK Nußdorf/)

Heute, 17:00 Uhr SV DJK Heufeld DJK Heufeld TSV Eiselfing Eiselfing 17:00 live PUSH

Kreis Zugspitze:

Lange Zeit mussten sich die 538 Zuschauer in Penzing gedulden, ehe die Begegnung ihren entscheidenden Moment bekam. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein hielten sich der FC Penzing und die SG Lechsee die Waage. Beide Mannschaften blieben ohne Torerfolg, sodass die Partie bis in die Schlussphase offen war. Dann schlug Simon Schneider zu. In der 77. Minute erzielte er den einzigen Treffer des Tages und sorgte damit für die Führung der Hausherren. Für die SG Lechsee gab es darauf keine Antwort mehr. So genügte dem FC Penzing ein spätes Tor, um das Duell mit 1:0 für sich zu entscheiden. Am Ende stand ein knapper Erfolg zu Buche. FC Penzing – SG Lechsee 1:0

FC Penzing: Luca Legrand, Manuel Mayr, Moritz Schulz, Bernhard Leitner, Florian Mailänder, Simon Schneider, Simon Auer (22. Kristofer Malicki) (77. Christian Reiss), Michael Hasche, Thomas Hasche, Marco Metzger (87. Felix Herl), Lars Frohne - Trainer: Michael Hasche

SG Lechsee: Simon Natzeder, Christian Lory, Michael Fischer, Matthias Moser, Dominik Baur, Andreas Osterried (23. Markus Wohlfarter), Adrian Natzeder, Lukas Fischer, Raphael Rettinger

Schiedsrichter: Paul Thiel - Zuschauer: 538

Tore: 1:0 Simon Schneider (77.)

Heute, 16:00 Uhr SG Baiernrain L / Dietramszell SG Baiernrain L DJK Darching Darching 0 0 PUSH

Heute, 16:00 Uhr SV Haunshofen SV Haunshofen TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern 0 1 PUSH

Kreis München: