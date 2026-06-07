RL zur KK LIVE: Drei Tore in zehn Minuten – Aufholjagd in Mittenwald

In zehn Partien fällt heute den ganzen Nachmittag über die Entscheidung über Aufstieg und Abstieg. Im Kreis Zugspitze finden fünf Relegationsrückspiele statt, in den Kreisen München und Inn/Salzach heißt es in einzelnen Entscheidungsspielen alles oder nichts. Die Relegation zur Kreisklasse im Liveticker.
Der FC Alte Haide-DSC München II schlägt den FC Hochbrück nach Verlängerung und bleibt in der Kreisklasse. In der 29. Minute ging Hochbrück zunächst durch einen Treffer von Emanuele Orlando in Führung. Im zweiten Durchgang konnte Thomas Würzbauer die Partie jedoch ausgleichen (77.) und damit in die Verlängerung schicken. In dieser traf Nico Stockinger zum 2:1 für den Kreisklassisten, den knappen Vorsprung brachte der FC Alte Haide II dann auch über die Zeit.
FC Alte Haide - DSC München II – FC Hochbrück 2:1 n.V.
FC Alte Haide - DSC München II: Alexandros Tsakpinis, Waldemar Bonet, Matti Grote (57. Patrick Nirschl), Felix Schiffmeyer, Michael Schuster, Ehimare Okoyomon (59. Kemel Koussaybani), Lukas Groß, Thomas Würzbauer, Johannes Markl, Friedrich Hendel-Diaz, Nico Stockinger
FC Hochbrück: Samy Günaydin, Marko Jovanovic, Nikola Vasiljevic, Adrian Nagy, Oussama Boulezaz, Amir Kamel Hamzaoui (65. Emel Karovic), Emrah Seyrek, Marawan Hassan, Emanuele Orlando, Anes Osmanoski, Erkut Su
Tore: 0:1 Emanuele Orlando (29.), 1:1 Thomas Würzbauer (77.), 2:1 Nico Stockinger (111.)
Der TSV Forstenried gewinnt das Rückspiel gegen den TSV Gräfelfing II und macht damit den Klassenerhalt klar. Schon in der vierten Minute brachte Vasyl Shnaider die Gastgeber auf die Siegerstraße, Gräfelfing konnte durch einen Treffer von Kamil Temporale allerdings zunächst noch ausgleichen (12.). Im zweiten Durchgang ging Forstenried dann abermals in Front (56.) und zog durch einen Doppelschlag in der Schlussphase (81. und 86.) auf 4:1 davon. Das Tor zum 2:4 durch Yannik Chlechowitz war dann nur noch Ergebniskosmetik.
TSV Forstenried-München – TSV Gräfelfing II 4:2
TSV Forstenried-München: Egzon Gashi, Oleg Tverokhlib, Roman Sniatovskyi, Oleksandr Nedilka, Dmytro Sniatovsky, Marian Yunak, Igor Koterlyn, Ivan Horban, Serhii Kuritskyi, Arjan Foniqi, Vasyl Shnaider
TSV Gräfelfing II: Mateusz Olszewski, Jonas Schulz, Ben Belich, Christian Dötsch, Rasmus Sonst, Diego Cioffi, Jakub Dobranowski, Alexander Figura, Christian Kraus, Niklas Obkirchner, Kamil Temporale
Tore: 1:0 Vasyl Shnaider (4.), 1:1 Kamil Temporale (12.), 2:1 Dmytro Sniatovsky (56.), 3:1 Vasyl Shnaider (81.), 4:1 Aleksandre Balozian (86.), 4:2 Yannik Chlechowitz (89.)
Gelb-Rot: Jonas Schulz (90./TSV Gräfelfing II/)
Der TSV Traunwalchen siegt im Elfmeterschießen gegen den BSC Surheim und steigt in die Kreisklasse auf. Der A-Klassist ging schon in der regulären Spielzeit zweimal in Führung (17. und 39.), beide Male konnte Surheim die Partie aber ausgleichen (37. und 47.). In der Verlängerund legte der TSV abermals vor. Jakob Zimmermann traf in der 100. Minute zum 3:2, der BSC Surheim kam durch ein Tor von Florian Ober aber ein drittes Mal zurück (109.). Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen her.
In diesem behielten die Traunwalchener dann die besseren Nerven und trafen fünfmal, während Andreas Szanda einen Strafstoß parieren konnte. Der TSV Traunwalchen feiert damit den Aufstieg in die Kreisklasse, für den BSC Surheim geht es hingegen runter in die A-Klasse.
Der TSV Steingaden gewinnt auch das Rückspiel gegen den SV Apfeldorf/Kinsau und feiert den Aufstieg in die Kreisklasse. Elias Bauer brachte die Hausherren unmittelbar vor der Halbzeit in Führung (45.), in der 54. Minute baute Niklas Doser den Vorsprung noch aus.
Die Gäste kamen mit dem Anschlusstreffer durch Andreas Köppl zwar noch einmal zurück (66.), Steingaden hatte aber auch darauf in Person von Andreas Neumeier die richtige Antwort parat (75.). In der Schlussphase trafen dann beide Mannschaften jeweils noch einmal, am endgültigen Ausgang der Begegnung änderte das aber nichts mehr.