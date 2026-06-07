RL zur KK LIVE: Drei Tore in zehn Minuten – Aufholjagd in Mittenwald

Nach einer knappen Niederlage im Hinspiel braucht der Gautinger SC (weiß) heute gegen den SC Olching II einen Sieg, um den Abstieg noch zu verhindern. – Foto: Maximilian Merkl

In zehn Partien fällt heute den ganzen Nachmittag über die Entscheidung über Aufstieg und Abstieg. Im Kreis Zugspitze finden fünf Relegationsrückspiele statt, in den Kreisen München und Inn/Salzach heißt es in einzelnen Entscheidungsspielen alles oder nichts. Die Relegation zur Kreisklasse im Liveticker.

Der FC Alte Haide-DSC München II schlägt den FC Hochbrück nach Verlängerung und bleibt in der Kreisklasse. In der 29. Minute ging Hochbrück zunächst durch einen Treffer von Emanuele Orlando in Führung. Im zweiten Durchgang konnte Thomas Würzbauer die Partie jedoch ausgleichen (77.) und damit in die Verlängerung schicken. In dieser traf Nico Stockinger zum 2:1 für den Kreisklassisten, den knappen Vorsprung brachte der FC Alte Haide II dann auch über die Zeit.

FC Alte Haide - DSC München II – FC Hochbrück 2:1 n.V.

FC Alte Haide - DSC München II: Alexandros Tsakpinis, Waldemar Bonet, Matti Grote (57. Patrick Nirschl), Felix Schiffmeyer, Michael Schuster, Ehimare Okoyomon (59. Kemel Koussaybani), Lukas Groß, Thomas Würzbauer, Johannes Markl, Friedrich Hendel-Diaz, Nico Stockinger

FC Hochbrück: Samy Günaydin, Marko Jovanovic, Nikola Vasiljevic, Adrian Nagy, Oussama Boulezaz, Amir Kamel Hamzaoui (65. Emel Karovic), Emrah Seyrek, Marawan Hassan, Emanuele Orlando, Anes Osmanoski, Erkut Su

Tore: 0:1 Emanuele Orlando (29.), 1:1 Thomas Würzbauer (77.), 2:1 Nico Stockinger (111.)