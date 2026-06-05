RL zur KK LIVE: Alles oder nichts für Mühldorf und Burgkirchen Relegation zur Kreisklasse Inn/Salzach von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Mit einem Erfolg in der Relegation könnte der FC Mühldorf (rot) nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Kreisklasse zurückkehren. – Foto: Dominik Pfeffer

Kreisklassist SV Gendorf Burgkirchen trifft auf neutralem Platz in einem einzelnen Entscheidungspiel auf den A-Klassisten FC Mühldorf. Der Gewinner tritt nächste Saison in der Kreisklasse an, der Verlierer geht in der A-Klasse an den Start. Die Relegation zur Kreisklasse im Liveticker.