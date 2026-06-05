 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KK LIVE: Alles oder nichts für Mühldorf und Burgkirchen

Relegation zur Kreisklasse Inn/Salzach

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Mit einem Erfolg in der Relegation könnte der FC Mühldorf (rot) nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Kreisklasse zurückkehren.
Mit einem Erfolg in der Relegation könnte der FC Mühldorf (rot) nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Kreisklasse zurückkehren. – Foto: Dominik Pfeffer

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Relegation zur Kreis
Burgkirchen
FC Mühldorf

Kreisklassist SV Gendorf Burgkirchen trifft auf neutralem Platz in einem einzelnen Entscheidungspiel auf den A-Klassisten FC Mühldorf. Der Gewinner tritt nächste Saison in der Kreisklasse an, der Verlierer geht in der A-Klasse an den Start. Die Relegation zur Kreisklasse im Liveticker.

Heute, 19:45 Uhr
SV Gendorf Burgkirchen
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