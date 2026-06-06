RL zur KK LIVE: 40-Jähriger schnürt Dreierpack für Baiernrain

Am heutigen Samstag geht es für 16 Mannschaften um den Einzug in die kommende Kreisklasse. Im Kreis Inn/Salzach duellieren sich Samerberg und Vogtareuth, Weidenbach und Nußdorf sowie der SV DJK Heufeld mit dem TSV Eiselfing. In der Zugspitz-Region folgen Penzing und Lechsee, Baiernrain/Dietramszell und die DJK Darching als auch Haunshofen und Benediktbeuern. Und auch in der Kreisklassen-Relegation für München rollt heute der Ball. Der ASV Glonn bekommt es mit der Zweitvertretung des Kirchheimer SC zu tun und der FC Tandern kämpft gegen den SC Vierkichen. Die Spiele in der Übersicht:
Der SV Vogtareuth hat das Duell beim WSV Samerberg mit 3:1 für sich entschieden. Vor 646 Zuschauern brachte Niklas Mayer die Gäste in der 39. Minute in Führung. Nur drei Minuten später legte Simon Eichberger nach und erhöhte auf 2:0. Samerberg gelang jedoch noch vor der Pause der Anschlusstreffer, als Michael Stuffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:2 traf.
Nach dem Seitenwechsel blieb Vogtareuth in Front und stellte in der 71. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Michael Altmann erzielte das 3:1 für die Gäste. Weitere Treffer fielen in der Schlussphase nicht mehr, sodass Vogtareuth den Vorsprung über die Zeit brachte.
WSV Samerberg – SV Vogtareuth 1:3
WSV Samerberg: Jakob Spöck, Engelbert Mangst, Yannick Colberg, Maximilian Wimmer, Matthias Kagleder, Josef Bogenhauser, Michael Wörndl (32. Georg Stuffer) (63. Ludwig Ascher), Martin Ull, Michael Stuffer, Sebastian Sattelberger (30. Florian Rieder), Ludwig Ascher (40. Markus Sattelberger) - Trainer: Wolfgang Maurer
SV Vogtareuth: Günter Vohleitner, Daniel Bräunlein, Alois Gaßner, Salem Salkic, Niklas Mayer, Stefan Beier, Pascal Weyland, Pius Adlmaier, Georg Rotbucher, Michael Altmann, Simon Eichberger - Trainer: Thomas Wolff
Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg) - Zuschauer: 646
Tore: 0:1 Niklas Mayer (39.), 0:2 Simon Eichberger (42.), 1:2 Michael Stuffer (45.+2), 1:3 Michael Altmann (71.)
SV Weidenbach – DJK Nußdorf 3:0
SV Weidenbach: Martin Fleißner, Niklas Lode, Simon Heumeier, Leonhard Hinterleitner, Julian Ernst, Kilian Kobler, Manuel Mathis, Hannes Heumeier, Tobias Werner, Kilian Straßer, Ferdinand Hinterleitner - Trainer: Andy Balck
DJK Nußdorf: Johannes Oberrader, Markus Lex, Lukas Kleinert, Markus Zeilhofer, Luca Poppek, Marius Feil, Christof Satzinger, Florian Osenstätter, Yannic Israel, Michael Zeilhofer, Florian Czogalla - Trainer: Mani Lienert
Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 1032
Tore: 1:0 Simon Heumeier (21.), 2:0 Tobias Werner (32.), 3:0 Tobias Werner (45.)
Gelb-Rot: Yannic Israel (0./DJK Nußdorf/)
Lange Zeit mussten sich die 538 Zuschauer in Penzing gedulden, ehe die Begegnung ihren entscheidenden Moment bekam. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein hielten sich der FC Penzing und die SG Lechsee die Waage. Beide Mannschaften blieben ohne Torerfolg, sodass die Partie bis in die Schlussphase offen war.
Dann schlug Simon Schneider zu. In der 77. Minute erzielte er den einzigen Treffer des Tages und sorgte damit für die Führung der Hausherren. Für die SG Lechsee gab es darauf keine Antwort mehr. So genügte dem FC Penzing ein spätes Tor, um das Duell mit 1:0 für sich zu entscheiden. Am Ende stand ein knapper Erfolg zu Buche.
FC Penzing – SG Lechsee 1:0
FC Penzing: Luca Legrand, Manuel Mayr, Moritz Schulz, Bernhard Leitner, Florian Mailänder, Simon Schneider, Simon Auer (22. Kristofer Malicki) (77. Christian Reiss), Michael Hasche, Thomas Hasche, Marco Metzger (87. Felix Herl), Lars Frohne - Trainer: Michael Hasche
SG Lechsee: Simon Natzeder, Christian Lory, Michael Fischer, Matthias Moser, Dominik Baur, Andreas Osterried (23. Markus Wohlfarter), Adrian Natzeder, Lukas Fischer, Raphael Rettinger
Schiedsrichter: Paul Thiel - Zuschauer: 538
Tore: 1:0 Simon Schneider (77.)
1:1 hieß es am Ende zwischen Haunshofen und Benediktbeuern. Die Gäste gingen nach 35 Minuten in Führung, als Jakob Heiß zum 1:0 traf. Diesen Vorsprung nahm der TSV auch mit in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel gelang Haunshofen der Ausgleich. Christian Schuster stellte in der 64. Minute auf 1:1 und sorgte damit zugleich für den Endstand. In der Schlussphase wurde es für Benediktbeuern noch einmal unruhig. Zunächst sah Thomas Pölt in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte, ehe Stefan Pölt kurz vor Schluss mit Rot des Feldes verwiesen wurde. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr, sodass sich beide Mannschaften mit einem 1:1 trennten und Benediktbeuern aufgrund des 3:1-Hinspielerfolgs weiterzieht.
SV Haunshofen – TSV Benediktbeuern 1:1
SV Haunshofen: Patrick Greinwald, Maximilian Steigenberger (76. Korbinian Steigenberger), Andreas Ferg, Florian Adam, Leopold Neubacher, Andreas Steigenberger (30. Moritz Deisenberger), Christian Schuster, Tim Freiwald, Stefan Steigenberger, Peter Mayerhofer, Josef Popp - Trainer: Martin Fendt
TSV Benediktbeuern: Benedikt Hartmann, Andreas Poschenrieder, Anton Öttl, Elias Stempfl, Thomas Pölt, Stefan Pölt, Karim Teufel, Benedikt Guggemos, Johann Leis, Jakob Heiß, Jakob Bertels - Spielertrainer: Karim Teufel - Spielertrainer: Kevin Höcherl
Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 471
Tore: 0:1 Jakob Heiß (35.), 1:1 Christian Schuster (64.)
Gelb-Rot: Thomas Pölt (84./TSV Benediktbeuern/)
Rot: Stefan Pölt (90./TSV Benediktbeuern/)
Der FC Tandern hat sich im Duell mit dem SC Vierkirchen von einer souveränen Seite gezeigt. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Max Auernhammer die Gastgeber vor knapp 500 Zuschauern in Führung. Mit dem frühen Treffer im Rücken ging Tandern mit einem 1:0 in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren den besseren Start. Andreas Ettinger erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 und baute den Vorsprung weiter aus. Weitere Tore sollten im Verlauf der Partie nicht mehr fallen. Damit blieb es beim 2:0-Erfolg des FC Tandern gegen den SC Vierkirchen.
FC Tandern – SC Vierkirchen 2:0
FC Tandern: Quirin Hechtl, Dominik Glas, Sebastian Obeser, Lukas Maier (29. Lukas Daumiller), Timo Ostermair, Jakob Knoll, Patrick Müller, Fabian Hebbeler (57. Sebastian Frohnwieser), Philip Spielberger, Andreas Ettinger, Max Auernhammer (66. Tim Ranneberg) - Trainer: Thomas Nöbel
SC Vierkirchen: Maximilian Heibl, Nicolas Bieling, Josef Isl, Michael Huck (87. Christoph Drexler), Michael Griebler, Simon Pabst (56. Roman Schütz), Kilian Probsteder (82. Maximilian Dirlenbach), Fabian Mataj, Michael Schwindl, Luca Kaiser, Patrick Singer - Trainer: Tim Görlitz
Schiedsrichter: Philipp Eisenmann (München) - Zuschauer: 535
Tore: 1:0 Max Auernhammer (15.), 2:0 Andreas Ettinger (55.)