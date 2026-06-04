 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

RL zur KK Inn/Salzach: SG Ramerberg/Rott nur noch zu zehnt

Relegation zur Kreisklasse

von Marcel Huse · Heute, 14:49 Uhr · 0 Leser
Für den SV Surberg geht es im Spiel gegen die SG/SC Inzell um die nächstjährige Kreisklassen-Teilnahme.
Für den SV Surberg geht es im Spiel gegen die SG/SC Inzell um die nächstjährige Kreisklassen-Teilnahme. – Foto: Susanne Schmidt

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Relegation zur Kreis
SG Ramerberg/Rott
TSV Schnaits
SG SC Inzell
SV Pang

Am Samstag steigen drei Spiele der Relegation zu den Inn/Salzach-Kreisklassen. Die aktuellen A-Klassisten SG Ramerberg/Rott und SC Höhenrain treffen aufeinander. Danach folgt der SV Surberg im Spiel gegen die SG/SC Inzell und der TSV Schnaitsee trifft auf den SV Pang. Die Spiele im Überblick.

Heute, 13:30 Uhr
SG Ramerberg/Rott
SG Ramerberg/RottSG Ramerberg/Rott
SC Höhenrain
SC HöhenrainSC Höhenrain
2
0

Heute, 16:00 Uhr
SV Surberg
SV SurbergSV Surberg
SG SC Inzell / SC Weißbach
SG SC Inzell / SC WeißbachSG SC Inzell
16:00

Heute, 17:00 Uhr
TSV Schnaitsee
TSV SchnaitseeTSV Schnaits
SV Pang
SV PangSV Pang
17:00live