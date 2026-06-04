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RL zur KK Inn/Salzach: SG Ramerberg/Rott nur noch zu zehnt
Relegation zur Kreisklasse
von Marcel Huse · Heute, 14:49 Uhr · 0 Leser
Für den SV Surberg geht es im Spiel gegen die SG/SC Inzell um die nächstjährige Kreisklassen-Teilnahme. – Foto: Susanne Schmidt
Am Samstag steigen drei Spiele der Relegation zu den Inn/Salzach-Kreisklassen. Die aktuellen A-Klassisten SG Ramerberg/Rott und SC Höhenrain treffen aufeinander. Danach folgt der SV Surberg im Spiel gegen die SG/SC Inzell und der TSV Schnaitsee trifft auf den SV Pang. Die Spiele im Überblick.