RL zur KK Inn/Salzach: 9-Tore-Wahnsinn bei Schnaitsee vs Pang

Für den SV Surberg geht es im Spiel gegen die SG/SC Inzell um die nächstjährige Kreisklassen-Teilnahme. – Foto: Susanne Schmidt

Am Samstag steigen drei Spiele der Relegation zu den Inn/Salzach-Kreisklassen. Die aktuellen A-Klassisten SG Ramerberg/Rott und SC Höhenrain treffen aufeinander. Danach folgt der SV Surberg im Spiel gegen die SG/SC Inzell und der TSV Schnaitsee trifft auf den SV Pang. Die Spiele im Überblick.

Ziemlich souverän sichern sich die Herren aus Ramerberg/Rott den Relegationssieg über den SC Höhenrain. Gleich zu Beginn der Partie riss die SG das Spiel an sich und führte schnell durch einen traumhaften Treffer von Lorenz Hilfinger. Nach einer guten halben Stunde erhöhten sie dann sogar auf 2:0. Diesmal war es Jonas Braunersreuther mit dem Treffer.

Kurz nach der Pause dann der Schock für Ramerberg/Rott. Lorenz Hilfinger musste nach seiner zweiten Verwarnung verfrüht duschen gehen und machte die Aufgabe für seine Mannschaft damit nicht leichter. Doch von dem SC Höhenrain kam an diesem Samstag schlich zu wenig, weshalb sie daraus keinen Profit schlagen konnten und 0:2 verloren. SG Ramerberg/Rott – SC Höhenrain 2:0

SG Ramerberg/Rott: Pius Heber, Johannes Forthomme, Robin Friedl, Nicolas Straub, Christian Seifert, Lars Michael, Simon Hifinger, Jonas Braunersreuther, Alexander Irl, Lorenz Hifinger, Michael Wenisch - Trainer: Peter Maier

SC Höhenrain: Stefan Mayr (71. Thomas Reiß), Luis Jesse, Christian Krone, Markus Wisneth, Korbinian Hermann, Kilian Glockner, Michael Wöller, Benedikt Hagenrainer, Andreas Vollert, Thomas Fischhaber (27. Johann Lechl), Simon Eglseder - Trainer: Thomas Schwaiger

Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 1205

Tore: 1:0 Lorenz Hifinger (10.), 2:0 Jonas Braunersreuther (33.)

Gelb-Rot: Lorenz Hifinger (53./SG Ramerberg/Rott/)

Das gleiche Ergebnis gab es im Spiel Surberg gegen Inzell, diesmal allerdings für die Auswärtsmannschaft. Vor einer tollen Kulisse von rund 900 Zuschauern ließen sich die Teams lange Zeit, bis es endlich mal zum Torerfolg kam. Christian Bauregger schnürte im Zusammenspiel mit Lukas Schillmeier den ersten Treffer dieser Partie ein. Weniger später das umgedrehte Spiel: Diesmal war es Bauregger mit der Vorlage und Schillmeier mit dem Treffer. Dabei blieb es letztendlich auch. Die SG SC Inzell gewinnt mit 2:0 über den SV aus Surberg. SV Surberg – SG SC Inzell / SC Weißbach 0:2

SV Surberg: Thomas Zenz, Michael Poling, Luka van de Wiel, Markus Weber, Christoph Schallinger (46. Philipp Geißelbrecht), Bruno Gneuß, Markus Herbst (90. Anton Hesselbarth), Markus Lamminger, Jonathan Scanlon (74. Noah Heßelbarth), Andreas Zenz, Christoph Bothe - Trainer: Philipp Erdmann

SG SC Inzell / SC Weißbach: Pirmin Gollinger, Manuel Aicher, Florian Rieder, Thomas Holzner, Maximilian Anner, Christian Bauregger, Florian Hörtreiter (90. Wolfgang Brand), Dominik Reske, Lukas Lackner (64. Daniel Zolda), Matthias Weibhauser (62. Lukas Schillmeier), Dennis Schoellmann (82. Leonhard Hartinger) - Trainer: Daniel Zolda

Schiedsrichter: Ronny Schmidt (Pfaffing) - Zuschauer: 909

Tore: 0:1 Christian Bauregger (66.), 0:2 Lukas Schillmeier (78.)