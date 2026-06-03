 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur KK Donau/Isar LIVE: Irgertsheim & Hallbergmoos II wollen hoch

Relegation zur Kreisklasse

von Paul Ruser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Gelingt der Aufstieg? Der SC Irgertsheim gastiert beim TSV Gaimersheim II.
Gelingt der Aufstieg? Der SC Irgertsheim gastiert beim TSV Gaimersheim II. – Foto: Roland Schäfer

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Relegation zur Kreis
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Wer spielt in der kommenden Saison in der Kreisklasse? Die A-Klassisten SC Irgertsheim und VfB Hallbergmoos-Goldach II wollen aufsteigen, ihnen gegenüber stehen die aktuellen Kreisklassisten TSV Gaimersheim II und SpVgg Attenkirchen.

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