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RL zur KK Donau/Isar LIVE: Freising gelingt der Ausgleich
Relegation zur Kreisklasse
von Marcel Huse · Heute, 16:43 Uhr · 0 Leser
Geht es für den MTV Ingolstadt nach nur einer Saison direkt wieder zurück in die A-Klasse? – Foto: Jürgen Meyer
Am Samstag kommt es zu zwei Relegationsduellen für die Kreisklassen in Donau/Isar. Der MTV Ingolstadt möchte auch in der nächsten Saison Kreisklassist bleiben und muss dafür gegen den FC Hepberg bestehen. Das gleiche gilt für den SC Freising, der gegen den SV Oberhaind ran muss. Die Spiele im Überblick.