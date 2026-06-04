 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

RL zur KK Donau/Isar LIVE: Freising gelingt der Ausgleich

Relegation zur Kreisklasse

von Marcel Huse · Heute, 16:43 Uhr · 0 Leser
Geht es für den MTV Ingolstadt nach nur einer Saison direkt wieder zurück in die A-Klasse?
Geht es für den MTV Ingolstadt nach nur einer Saison direkt wieder zurück in die A-Klasse? – Foto: Jürgen Meyer

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Relegation zur Kreis
MTV Ingolst.
FC Hepberg
SV Oberhaind
SC Freising

Am Samstag kommt es zu zwei Relegationsduellen für die Kreisklassen in Donau/Isar. Der MTV Ingolstadt möchte auch in der nächsten Saison Kreisklassist bleiben und muss dafür gegen den FC Hepberg bestehen. Das gleiche gilt für den SC Freising, der gegen den SV Oberhaind ran muss. Die Spiele im Überblick.

Heute, 16:00 Uhr
MTV 1881 Ingolstadt
MTV 1881 IngolstadtMTV Ingolst.
FC Hepberg
FC HepbergFC Hepberg
16:00

Heute, 16:00 Uhr
SC Freising
SC FreisingSC Freising
SV Oberhaindlfing/Abens
SV Oberhaindlfing/AbensSV Oberhaind
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