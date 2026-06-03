RL zur KK Donau/Isar: Irgertsheim und Hallbergmoos II steigen auf

Der SC Irgertsheim und der VfB Hallbergmoos-Goldach II steigen in die Kreisklasse auf! Die beiden A-Klassisten bezwangen den TSV Gaimersheim II bzw. die SpVgg Attenkirchen.
Der SC Irgertsheim sorgte mit einem 3:0-Auswärtssieg beim TSV Gaimersheim II für den Kreisklassen-Aufstieg. Yannic Dennerlein brachte den SC kurz nach Wiederanpfiff in Front, in der Folge erhöhte Marc Schumann (72.). Dominik Mejdrech ließ die Dämme in der Nachspielzeit brechen. Der TSV Gaimersheim II steigt in die A-Klasse ab.
TSV Gaimersheim II – SC Irgertsheim 0:3
TSV Gaimersheim II: Maximilian Fischer, Simon Gelbmann, Daniel Marxreiter (64. Niklas Wolsdorff), Nicklas Krippner, Noah Dahmen, Moritz Heckl (76. Phillip Braun), Christoph Katzenbogen (55. Daniel Sierck), Jan Jahnsmüller (76. Nico Moser), Marlon Hochwart, Luis Friedrich, Denis Janjic - Trainer: Benjamin Brucker
SC Irgertsheim: Daniel Hopfinger, Manuel Rensen, Benedikt Klotzbücher, Marco Mosburger, Louis Habermeier, Nico Gensberger (88. Sebastian Koppenhofer), Dominik Mejdrech, Yannic Dennerlein (84. David Lechermeier), Felix Hanczar (78. Sebastian Hackner), Deniz Tasgin (58. Matthias Bausch), Marc Schumann - Trainer: Deniz Tasgin
Tore: 0:1 Yannic Dennerlein (49.), 0:2 Marc Schumann (72.), 0:3 Dominik Mejdrech (90.+4)
Rot: Simon Gelbmann (72./TSV Gaimersheim II/)