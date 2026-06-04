RL zur KK Donau/Isar: Ingolstadt gewinnt Relegations-Duell

Am Samstag kommt es zu zwei Relegationsduellen für die Kreisklassen in Donau/Isar. Der MTV Ingolstadt möchte auch in der nächsten Saison Kreisklassist bleiben und muss dafür gegen den FC Hepberg bestehen. Das gleiche gilt für den SC Freising, der gegen den SV Oberhaind ran muss. Die Spiele im Überblick.
Der MTV Ingolstadt überzeugt im Spiel gegen den FC Hepberg und gewinnt mit 3:1. Saad Almatar eröffnete das Spiel in der 24. Minute, Ibrahim Güngör erhöhte kurz darauf auf 2:0 und Denis Jukovskiy schließlich auf 3:0.
Die Hepberger kamen durch Bubacarr Jabbi zwar nochmal zurück, doch am Ende hat es nicht gereicht.
MTV 1881 Ingolstadt – FC Hepberg 3:1
MTV 1881 Ingolstadt: Ivan Covic, Pablo Ovalle Martinez, Jorge Freire Cevallos, Zvonko Bivolčević, Denis Jukovskiy, Drazen Lovric, Saad Almatar (64. Youssef Hasan), Luis Rodriguez Gonzalez (77. Erick Pereira de Aroujo), Pavlo Nechai, Ibrahim Güngör (64. Julian Wolf) (89. Vladyslav Halchenko), Henning Hasenleder (86. Danijel Petrić)
FC Hepberg: Farug Lawal, Sayed Sadat, Bubacarr Jabbi (85. Abbas Yaghoobi), Florian Kury, Daniel Wurm, Lars Piras, Gholam Sadiq, Dennis Schermer, Stephan Schießl (78. Matthias Kühner), Adrian Bojaj, Sandro Zimmermann (33. Alexander Karmann) - Spielertrainer: Lars Piras
Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 484
Tore: 1:0 Saad Almatar (24.), 2:0 Ibrahim Güngör (37.), 3:0 Denis Jukovskiy (42.), 3:1 Bubacarr Jabbi (65.)
Rot: Zvonko Bivolčević (87./MTV 1881 Ingolstadt/)
Ein Sieg im Elfmeterschießen steht am Ende dieses Fußballsamstags für den SC Freising auf dem Programm. In der regulären Spielzeit gab es lediglich zwei Treffer. Moritz Eckl traf für den SV Oberhaindlfing/Abens in der 13. Minute, doch ein Eigentor von Maximilian Neumeier stellte alles wieder auf null.
Vor einer tollen Kulisse von rund 900 Zuschauern ging es schließlich ins Elfmeterschießen, indem die Freisinger die Oberhand behielten.
SC Freising – SV Oberhaindlfing/Abens 5:3 n.E.
SC Freising: Rene Kaiser, Fabian Kraft (62. Youssef Mraidi), Armagan Urgandokur, Florian Pinkert, Phirayut Sriphanom, Felix Wiesmann, Manuel Kraft, Abdulkadir Akin, Ervin Bytyqi, Anton Bondarenko (57. Nouri Abdul Kadar), Fatih Masat - Trainer: Manuel Hobmeier
SV Oberhaindlfing/Abens: Maximilian Neumeier, Thomas Fuchs, Thomas Graf, Matthias Kaindl, Stefan Betzenbichler, Quirin Kaindl (1. Jonas Betzenbichler), Moritz Wörl (57. Kevin Grünwald), Moritz Eckl (120. Tobias Wolfertstetter), Valentin Kammerloher, Gianluca Straube (39. Markus Diemaier), Alexander Fuchs (91. Simon Eckl) - Trainer: Stefan Summerer - Trainer: Norbert Vogler
Schiedsrichter: Maximilian Seemüller - Zuschauer: 888
Tore: 0:1 Moritz Eckl (13.), 1:1 Maximilian Neumeier (31. Eigentor), 2:1 Maximilian Pinkert (121. i.E.), 2:2 Matthias Kaindl (121. i.E.), 3:2 Manuel Kraft (121. i.E.), 4:2 Phirayut Sriphanom (121. i.E.), 4:3 Simon Eckl (121. i.E.), 5:3 Fatih Masat (121. i.E.)
Gelb-Rot: Florian Pinkert (88./SC Freising/)