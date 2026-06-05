RL zur KK: Burgkirchen schlägt Mühldorf und feiert Klassenerhalt

Der FC Mühldorf unterliegt dem SV Gendorf Burgkirchen und muss damit für eine weitere Saison in der A-Klasse planen. – Foto: Dominik Pfeffer

Der SV Gendorf Burgkirchen spielt auch in der nächsten Saison in der Kreisklasse. Mit einem knappen Sieg im Entscheidungsspiel gegen den FC Mühldorf sichert sich Burgkirchen den Klassenerhalt und verdonnert Mühldorf zu einem weiteren Jahr in der A-Klasse.

Der SV Gerndorf Burgkirchen setzt sich knapp gegen den FC Mühldorf durch und bejubelt den Klassenerhalt. In einer umkämpften Partie stand auf beiden Seiten lange die Null. Erst in der Schlussphase wurde der Bann gebrochen. Waldemar Golbik brachte Burgkirchen per Elfmeter in Führung (82.) in der Nachspielzeit sorgte Ugur Ceylan mit dem 2:0 dann für die endgültige Entscheidung.

Der SV Gendorf Burgkirchen geht damit auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse an den Start, der FC Mühldorf verpasst hingegen ein Jahr nach dem Abstieg den direkten Wiederaufstieg.