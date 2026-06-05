RL zur KK: Burgkirchen schlägt Mühldorf und feiert Klassenerhalt

Der SV Gendorf Burgkirchen spielt auch in der nächsten Saison in der Kreisklasse. Mit einem knappen Sieg im Entscheidungsspiel gegen den FC Mühldorf sichert sich Burgkirchen den Klassenerhalt und verdonnert Mühldorf zu einem weiteren Jahr in der A-Klasse.
Der SV Gerndorf Burgkirchen setzt sich knapp gegen den FC Mühldorf durch und bejubelt den Klassenerhalt. In einer umkämpften Partie stand auf beiden Seiten lange die Null. Erst in der Schlussphase wurde der Bann gebrochen. Waldemar Golbik brachte Burgkirchen per Elfmeter in Führung (82.) in der Nachspielzeit sorgte Ugur Ceylan mit dem 2:0 dann für die endgültige Entscheidung.
Der SV Gendorf Burgkirchen geht damit auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse an den Start, der FC Mühldorf verpasst hingegen ein Jahr nach dem Abstieg den direkten Wiederaufstieg.
SV Gendorf Burgkirchen – FC Mühldorf 2:0
SV Gendorf Burgkirchen: Harald Kovacs, Ender Taskin, Simon Brosch, Maximilian Aicher, Florian Dietz, Willi Wagner, Andreas Tomas (78. Thomas Steinbach), Tarik Ahmetovic, Manuel Olzok (86. Soner Taskin), Waldemar Golbik, Ugur Ceylan
FC Mühldorf: Noah Färber, Bastian Herrmann, Elias Vitzthum, Michael Drjupin (68. Can Kök), Tobias Weichselgartner, Luca Lohmeier (53. Timo Feil), Xaver Hame, Mario Gollnick, Paul Meyer, Simon Lohmeier (53. Sebastian Hobmeier), Marius Hutterer (68. Jason Schmiedichen)
Tore: 1:0 Waldemar Golbik (83.), 2:0 Ugur Ceylan (90.)