RL zur BZL: Reichertsheim macht ersten Schritt in Richtung Aufstieg Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Reichertsheim kann das Hinspiel gegen den SC Anger für sich entscheiden und macht den ersten Schritt in Richtung zweite Relegationsrunde. – Foto: Marc Marasescu

Im Hinspiel des Duells der beiden Kreisligisten SC Anger und SV Reichertsheim gehen die Gäste souverän als Sieger vom Platz und haben nun gute Chancen auf die nächste Runde der Relegation.

Der SV Reichertsheim gewinnt das Hinspiel gegen den SC Anger und macht den ersten kleinen Schritt in Richtung Bezirksliga. Ulrich Hubl traf in der 17. Minute zum 1:0 für die Gäste. Der knappe Vorsprung hatte bis in den zweiten Durchgang Bestand, in der 65. Minute sorgte Dominik Kohwagner dann für den 2:0-Endstand. Somit hat der SV Reichertsheim die Chance, den Einzug in die zweite Runde der Relegation im Rückspiel vor heimischer Kulisse einzutüten.