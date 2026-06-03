 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur BZL: Reichertsheim macht ersten Schritt in Richtung Aufstieg

Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Reichertsheim kann das Hinspiel gegen den SC Anger für sich entscheiden und macht den ersten Schritt in Richtung zweite Relegationsrunde.
Der SV Reichertsheim kann das Hinspiel gegen den SC Anger für sich entscheiden und macht den ersten Schritt in Richtung zweite Relegationsrunde. – Foto: Marc Marasescu

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SC Anger

Im Hinspiel des Duells der beiden Kreisligisten SC Anger und SV Reichertsheim gehen die Gäste souverän als Sieger vom Platz und haben nun gute Chancen auf die nächste Runde der Relegation.

Heute, 19:30 Uhr
SC Anger
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SV Reichertsheim
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Abpfiff

Der SV Reichertsheim gewinnt das Hinspiel gegen den SC Anger und macht den ersten kleinen Schritt in Richtung Bezirksliga. Ulrich Hubl traf in der 17. Minute zum 1:0 für die Gäste. Der knappe Vorsprung hatte bis in den zweiten Durchgang Bestand, in der 65. Minute sorgte Dominik Kohwagner dann für den 2:0-Endstand. Somit hat der SV Reichertsheim die Chance, den Einzug in die zweite Runde der Relegation im Rückspiel vor heimischer Kulisse einzutüten.
SC Anger – SV Reichertsheim 0:2
SC Anger: Alexander Koch, Simon Koch, Christian Mühlbauer, Tobias Nitzinger, Florian Hinterstoißer, Paul Walch, Maik Schrodt, Kilian Gambs, Andreas Nitzinger, Max Schnappinger, Nico Jordan
SV Reichertsheim: Luca Fischer, Alex Baumgartner, Thomas Schaberl, Josef Holzhammer, Severin Hubl, Dominik Kohwagner, Michael Vital, Matthias Vital, Tobias Michel, Ulrich Hubl, Felix Wieser
Tore: 0:1 Ulrich Hubl (17.), 0:2 Dominik Kohwagner (65.)
Für den endgültigen Sieger der Begegnung geht es in der zweiten Relegationsrunde gegen den Gewinner des Duells SV Kranzberg / TSV Hohenwart, die ihr Hinspiel schon am Dienstag bestritten. Nur der Sieger der zweiten Runde tritt nächste Saison in der Bezirksliga an, alle anderen Mannschaften müssen hingegen erneut in der Kreisliga an den Start gehen.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
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