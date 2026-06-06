 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur BZL: München West schlägt Trudering & ist in der nächster Runde

Relegation zur Bezirksliga

von Paul Ruser · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser
Will in die Bezirksliga aufsteigen: Der TSV Trudering.
Will in die Bezirksliga aufsteigen: Der TSV Trudering. – Foto: Kantarevic

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Wer kommt in die nächste Runde der Aufstiegs-Relegation? Der TSV Trudering duelliert sich dafür mit dem SV München West. Der LIVE-Ticker:

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