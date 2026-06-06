RL zur BZL: München West schlägt Trudering - Hansel schnürt Doppelpack

Im zweiten Spiel der ersten Runde zur Bezirksliga Relegation traf der TSV Trudering auf den SV München West in Karlsfeld. Die Münchner, welche als Quotientenbester Kreisligist zuvor ein Freilos erhalten haben, gewannen die hitzige Partie mit 2:0 und zogen in die nächste Runde ein. Der TSV Trudering hingegen verbleibt in der Kreisliga. Im ersten Spiel feierte der TSV einen 5:2-Erfolg in Aschheim nach Verlängerung.

Der SV München West startete stark in die Partie und kam bereits in den ersten Minuten auf einige Chancen. In der 24. Spielminute dann der erste Schockmoment: Nachdem Daniel Egwi und Manuel Modrian während einem Zweikampf gegeneinanderprallten, ging Modrian blutend zu Boden und die Partie wurde erstmal unterbrochen. Der Truderinger verließ das Spielfeld in Richtung Sanitäter. Zu einem Tor kam es in der ersten Hälfte aber nicht.

Im zweiten Durchgang waren die Münchner dann deutlich überlegen und stellten Florian Pflugbeils Torwart-Fähigkeiten auf die Probe. In der 48.Spielminute war es dann soweit: Ferdinand Hansel köpfte den SV München West in Führung und verwandelte auch in der 71. souverän einen Strafstoß und erhöhte auf 2:0.