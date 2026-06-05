 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur BZL LIVE: Wer hält den Traum vom Aufstieg am Leben?

Rückspiele der Relegation zur Bezirksliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel vor heimischer Kulisse konnte der Lenggrieser SC (grün) mit 2:0 für sich entscheiden. Dennoch hat der SC Unterpfaffenhofen-Germering (rot) im Rückspiel noch alle Chancen.
Das Hinspiel vor heimischer Kulisse konnte der Lenggrieser SC (grün) mit 2:0 für sich entscheiden. Dennoch hat der SC Unterpfaffenhofen-Germering (rot) im Rückspiel noch alle Chancen. – Foto: Michelle Kleim

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Relegation zur BZL
Hohenwart
SV Kranzberg
Lenggries
SC U-pfaffen

Die Rückspiele der ersten Relegationsrunde stehen an. Der Gewinner zieht in die zweite Runde ein und wahrt die Chance auf den Aufstieg. Der Lenggrieser SC reist mit einem Hinspielsieg im Gepäck zum SC Unterpfaffenhofen-Germering, auch der SV Kranzberg geht mit einem Vorteil ins Rückspiel in Hohenwart.

Kreis Zugspitze:

Heute, 18:00 Uhr
SC Unterpfaffenhofen-Germering
SC Unterpfaffenhofen-GermeringSC U-pfaffen
Lenggrieser SC
Lenggrieser SCLenggries
18:00

Kreis Donau/Isar:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
19:00live