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RL zur BZL LIVE: Wer hält den Traum vom Aufstieg am Leben?
Rückspiele der Relegation zur Bezirksliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel vor heimischer Kulisse konnte der Lenggrieser SC (grün) mit 2:0 für sich entscheiden. Dennoch hat der SC Unterpfaffenhofen-Germering (rot) im Rückspiel noch alle Chancen. – Foto: Michelle Kleim
Die Rückspiele der ersten Relegationsrunde stehen an. Der Gewinner zieht in die zweite Runde ein und wahrt die Chance auf den Aufstieg. Der Lenggrieser SC reist mit einem Hinspielsieg im Gepäck zum SC Unterpfaffenhofen-Germering, auch der SV Kranzberg geht mit einem Vorteil ins Rückspiel in Hohenwart.