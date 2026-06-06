 2026-06-03T09:07:03.210Z

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RL zur BZL LIVE: TSV Trudering oder SV München West - wer steigt auf?

Entscheidungsspiel zur Bezirksliga

von Paul Ruser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Will in die Bezirksliga aufsteigen: Der TSV Trudering.
Will in die Bezirksliga aufsteigen: Der TSV Trudering. – Foto: Kantarevic

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Relegation zur BZL
SV München West
Trudering

Am heutigen Samstag entscheidet es sich, wer in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielt. Der TSV Trudering duelliert sich dafür mit dem SV München West. Der LIVE-Ticker:

Heute, 15:00 Uhr
TSV Trudering
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SV München West
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15:00live