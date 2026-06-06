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RL zur BZL LIVE: Trudering oder München West - wer kommt weiter?
Relegation zur Bezirksliga
von Paul Ruser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Will in die Bezirksliga aufsteigen: Der TSV Trudering. – Foto: Kantarevic