Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
RL zur BZL LIVE: Lenggries und Kranzberg vorne - Lohhof gleicht aus
Relegation zur Bezirksliga
von Paul Ruser · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Empfängt den SC Unterpfaffenhofen-Germering: Der Lenggrieser SC. – Foto: Michelle Kleim
Am heutigen Dienstag findet die erste Runde der Relegation zur kommenden Bezirksliga-Saison statt. Der SV Lohhof empfängt den TSV Trudering, der SV Kranzberg den TSV Hohenwart sowie der Lenggrieser SC den SC Unterpfaffenhofen. Wir berichten im LIVE-Ticker.