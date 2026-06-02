 2026-06-02T03:22:52.672Z

Ticker

RL zur BZL LIVE: Lenggries und Kranzberg vorne - Lohhof gleicht aus

Relegation zur Bezirksliga

von Paul Ruser · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Empfängt den SC Unterpfaffenhofen-Germering: Der Lenggrieser SC.
Empfängt den SC Unterpfaffenhofen-Germering: Der Lenggrieser SC. – Foto: Michelle Kleim

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Relegation zur BZL
SV Lohhof
Trudering
Hohenwart
SV Kranzberg

Am heutigen Dienstag findet die erste Runde der Relegation zur kommenden Bezirksliga-Saison statt. Der SV Lohhof empfängt den TSV Trudering, der SV Kranzberg den TSV Hohenwart sowie der Lenggrieser SC den SC Unterpfaffenhofen. Wir berichten im LIVE-Ticker.

Heute, 18:30 Uhr
Lenggrieser SC
Lenggrieser SCLenggries
SC Unterpfaffenhofen-Germering
SC Unterpfaffenhofen-GermeringSC U-pfaffen
2
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
1
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
1
1