RL zur BZL LIVE: Erstes Duell zwischen SC Anger und SV Reichersheim Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

In der ersten Runde der Relegation zur Bezirksliga bekommt es der SV Reichertsheim mit dem SC Anger zu tun. – Foto: Marc Marasescu

Im Duell der beiden Kreisligisten SC Anger und SV Reichertsheim geht es um den Einzug in die zweite Runde der Relegation. Nur der Gewinner nach Hin- und Rückspiel kann weiter vom Aufstieg träumen. Die Relegation zur Bezirksliga im Liveticker.