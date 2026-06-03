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RL zur BZL LIVE: Erstes Duell zwischen SC Anger und SV Reichersheim
Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
In der ersten Runde der Relegation zur Bezirksliga bekommt es der SV Reichertsheim mit dem SC Anger zu tun. – Foto: Marc Marasescu
Im Duell der beiden Kreisligisten SC Anger und SV Reichertsheim geht es um den Einzug in die zweite Runde der Relegation. Nur der Gewinner nach Hin- und Rückspiel kann weiter vom Aufstieg träumen. Die Relegation zur Bezirksliga im Liveticker.
In der ersten Runde der Relegation zur Bezirksliga trifft der SC Anger auf den SV Reichertsheim.
Der Sieger der Begegnung nach Hin- und Rückspiel spielt in der zweiten Relegationsrunde gegen den Sieger des Duells SV Kranzberg / TSV Hohenwart, die ihr Hinspiel schon am Dienstag bestritten, um den Aufstieg in die Bezirksliga.