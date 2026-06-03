 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ticker

RL zur BZL LIVE: Erstes Duell zwischen SC Anger und SV Reichersheim

Erste Runde der Relegation zur Bezirksliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
In der ersten Runde der Relegation zur Bezirksliga bekommt es der SV Reichertsheim mit dem SC Anger zu tun.
In der ersten Runde der Relegation zur Bezirksliga bekommt es der SV Reichertsheim mit dem SC Anger zu tun. – Foto: Marc Marasescu

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SC Anger

Im Duell der beiden Kreisligisten SC Anger und SV Reichertsheim geht es um den Einzug in die zweite Runde der Relegation. Nur der Gewinner nach Hin- und Rückspiel kann weiter vom Aufstieg träumen. Die Relegation zur Bezirksliga im Liveticker.

In der ersten Runde der Relegation zur Bezirksliga trifft der SC Anger auf den SV Reichertsheim.

Heute, 19:30 Uhr
SC Anger
SC AngerSC Anger
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
19:30live

Der Sieger der Begegnung nach Hin- und Rückspiel spielt in der zweiten Relegationsrunde gegen den Sieger des Duells SV Kranzberg / TSV Hohenwart, die ihr Hinspiel schon am Dienstag bestritten, um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
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