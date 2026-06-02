RL zur BZL: Lenggries & Kranzberg siegen - Trudering macht's in der VL

Der TSV Trudering konnte den SV Lohhof in einer turbulenten Partie besiegen. Manuel Modrian brachte den TSV in der 14. Minute in Front. Nur vier Zeigerumdrehungen später glich Luan da Costa Barros für Lohhof aus. In der zweiten Hälfte sorgte Michael Robinson für die erneute Führung der Truderinger aus. Es sah nach einem Sieg des TSV Trudering aus, ehe ein Eigentor von Benedikt Jakob die Partie in die Verlängerung trug. Im ersten Durchgang des Nachschlags konnte Robinson durch seinen zweiten Treffer des Abends Trudering wieder in Führung bringen (100.). In der 116. Minute entschied Lukas Bründl mit dem 4:2 die Begegnung, Patrick Kollers 5:2 beseitigte die letzten Zweifel. Der TSV Trudering empfängt am Samstag den SV München West.

SV Lohhof – TSV Trudering 2:5 n.V.

SV Lohhof: Michael Suck, Ljeotrim Sekiraqa, Paolo D´Avanzo, Tobias Handra (59. Nemanja Plavsic), Fabian Böck (71. Sertan Ismailoglu), David Stötzel, Lirim Kelmendi, Daniel Suck, Thomas Mitsakos (87. Felix Schöttl), Luan da Costa Barros, Bilall Misini (83. Tarik Babic) - Trainer: Sebastian Reger

TSV Trudering: Simon Eichele, Nico Grabl, Benedikt Jakob, Florian Lengauer, Maximilian Lengauer (90. Lukas Bründl), Andreas Kapsecker (46. Michael Robinson), Maximilian Kratzel (56. Martin Janelsith), Dominik Boss (61. Patrick Koller), Michael Kapeller, Moritz Podleska, Manuel Modrian - spielender Co-Trainer: Tim Müllmaier

Tore: 0:1 Manuel Modrian (14.), 1:1 Luan da Costa Barros (18.), 1:2 Michael Robinson (79.), 2:2 Benedikt Jakob (90.+5 Eigentor), 2:3 Michael Robinson (100.), 2:4 Lukas Bründl (116.), 2:5 Patrick Koller (120.)