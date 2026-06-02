RL zur BZL: Lenggries & Kranzberg siegen - Trudering macht's in der VL

Am heutigen Dienstag fand die erste Runde der Relegation zur kommenden Bezirksliga-Saison statt. Lenggries bezwang Unterpfaffenhofen-Germering, Kranzberg gewann gegen Hohenwart. Trudering konnte Lohhof in der Verlängerung niederringen.
Der Lenggrieser SC konnte den SC Unterpfaffenhofen-Germering ausschalten! Max Merklinger brachte die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel stand es lange 1:0, in Minute 78 entschied Michael Schnaderbeck die Partie. In der zweiten Runde gastiert Lenggries beim Gewinner aus der Partie Trudering gegen München West.
Lenggrieser SC – SC Unterpfaffenhofen-Germering 2:0
Lenggrieser SC: Maximilian Kleim, Sebastian Biagini (16. Yasin Filiz), Sebastian Dix, Felix Kreher, Paul Laß (70. Elias Stara), Maximilian Angermeier, Michael Gerg, Max Merklinger (66. Sylvester Ortlieb), Leonhard Gerg, Michael Schnaderbeck (81. Michael Demmel), Jakob Gerg (90. Georg Müller) - Trainer: Georg Simon
SC Unterpfaffenhofen-Germering: Florian Böhme, Nick Kapfer, Mirlind Berisha (59. Julius Bläbst), Paul Lichti (46. Paul Drüppel), Louis Heinzmann, Konrad Wanderer, Thomas Dirnberger, Leon Mörtlbauer, Roberto Machado da Silva (5. Florian Grasl), Moritz Lichti, Till Steinert (83. Lukas Heinzlmair) - Trainer: Andreas Zorn
Tore: 1:0 Max Merklinger (45.+4), 2:0 Michael Schnaderbeck (78.)
Der TSV Trudering konnte den SV Lohhof in einer turbulenten Partie besiegen. Manuel Modrian brachte den TSV in der 14. Minute in Front. Nur vier Zeigerumdrehungen später glich Luan da Costa Barros für Lohhof aus. In der zweiten Hälfte sorgte Michael Robinson für die erneute Führung der Truderinger aus. Es sah nach einem Sieg des TSV Trudering aus, ehe ein Eigentor von Benedikt Jakob die Partie in die Verlängerung trug. Im ersten Durchgang des Nachschlags konnte Robinson durch seinen zweiten Treffer des Abends Trudering wieder in Führung bringen (100.). In der 116. Minute entschied Lukas Bründl mit dem 4:2 die Begegnung, Patrick Kollers 5:2 beseitigte die letzten Zweifel. Der TSV Trudering empfängt am Samstag den SV München West.
SV Lohhof – TSV Trudering 2:5 n.V.
SV Lohhof: Michael Suck, Ljeotrim Sekiraqa, Paolo D´Avanzo, Tobias Handra (59. Nemanja Plavsic), Fabian Böck (71. Sertan Ismailoglu), David Stötzel, Lirim Kelmendi, Daniel Suck, Thomas Mitsakos (87. Felix Schöttl), Luan da Costa Barros, Bilall Misini (83. Tarik Babic) - Trainer: Sebastian Reger
TSV Trudering: Simon Eichele, Nico Grabl, Benedikt Jakob, Florian Lengauer, Maximilian Lengauer (90. Lukas Bründl), Andreas Kapsecker (46. Michael Robinson), Maximilian Kratzel (56. Martin Janelsith), Dominik Boss (61. Patrick Koller), Michael Kapeller, Moritz Podleska, Manuel Modrian - spielender Co-Trainer: Tim Müllmaier
Tore: 0:1 Manuel Modrian (14.), 1:1 Luan da Costa Barros (18.), 1:2 Michael Robinson (79.), 2:2 Benedikt Jakob (90.+5 Eigentor), 2:3 Michael Robinson (100.), 2:4 Lukas Bründl (116.), 2:5 Patrick Koller (120.)
Der SV Kranzberg gewann gegen den TSV Hohenwart mit 2:1. Thomas Kopp erzielte die Führung für den SV in der 33. Minute, Nico Prause glich im zweiten Durchgang aus (69.). Thomas Kopp konnte in der 84. Minute seinen zweiten Treffer beisteuern, Hohenwart konnte nicht ein zweites Mal ausgleichen.
SV Kranzberg – TSV Hohenwart 2:1
SV Kranzberg: Devid Kerciku, Florian Edlhuber, Felix Wieser, Sebastian Schredl, Dennis Hammerl, Levi Peis, Michael Kopp (63. Blenet Ademi), Johannes Lühr, Thomas Edlböck (67. Peter Bongers), Thomas Kopp (85. Tufan Cicek), Julian Gebhard (90. Christoph Holmeier) - Trainer: Dennis Hammerl - Trainer: Thomas Edlböck
TSV Hohenwart: Alexander Bäuerle, Daniel Liebhardt, Tobias Schäfer, Kilian Seitle, Dominik Mulock, Maximilian Mitterhuber (63. Michael Kriegl), Sebastian Herker, Andreas Widhopf (63. Johannes Jocham), Nico Prause (84. Almedin Mujanovic), Leon Sedlmair, Giuseppe Iapalucci - Trainer: Florian Flicker
Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Thomas Kopp (33.), 1:1 Nico Prause (69.), 2:1 Thomas Kopp (84.)