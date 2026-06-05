RL zur BZL: Drama in Hohenwart – Entscheidung nach 19 Elfmetern

Der SV Kranzberg setzt sich nach einer dramatischen Partie im Elfmeterschießen gegen den TSV Hohenwart durch kann weiter vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen. – Foto: Stephan Schikowski

Die Rückspiele der ersten Relegationsrunde stehen an. Der Gewinner zieht in die zweite Runde ein und wahrt die Chance auf den Aufstieg. Der Lenggrieser SC bringt seinen Vorsprung aus dem Hinspiel ins Ziel, der SV Kranzberg rückt nach einem Elfmeterdrama in die zweite Runde ein. Die Relegation zur Bezirksliga in der Übersicht.

Lenggries brachte den Vorsprung aus dem ersten Aufeinandertreffen ins Ziel und spielt in der zweiten Runde der Relegation nun gegen einen Kreisligisten aus München um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Der SC Unterpfaffenhofen-Germering gewinnt knapp gegen den Lenggrieser SC. Durch die 0:2-Niederlage im Hinspiel ist der Traum von der Bezirksliga dennoch geplatzt. Das einzige Tor des Tages in einer umkämpften Partie erzielte Korbinian Meßner unmittelbar vor der Halbzeit (45.). Ein weiterer Treffer wollte den Hausherren aber nicht gelingen.

SC Unterpfaffenhofen-Germering – Lenggrieser SC 1:0

SC Unterpfaffenhofen-Germering: Florian Böhme, Florian Grasl, Nick Kapfer (76. Michael Krüger), Paul Lichti, Louis Heinzmann, Korbinian Meßner (60. Michael Mayerhofer) (76. Mirlind Berisha), Konrad Wanderer (86. Paul Drüppel), Thomas Dirnberger, Leon Mörtlbauer, Moritz Lichti (68. Thomas Bakalorz), Till Steinert

Lenggrieser SC: Maximilian Kleim, Sebastian Dix (53. Sylvester Ortlieb), Felix Kreher (46. Thomas Simon), Paul Laß, Maximilian Angermeier, Michael Gerg, Max Merklinger (65. Martin Wasensteiner), Leonhard Gerg, Yasin Filiz, Michael Schnaderbeck (76. Michael Demmel), Jakob Gerg

Tore: 1:0 Korbinian Meßner (45.+1)

Rot: Leon Mörtlbauer (90./SC Unterpfaffenhofen-Germering/)

Kreis Donau/Isar:

Der SV Kranzberg setzt sich gegen den TSV Hohenwart durch und erhält sich die Chance auf den Aufstieg. Nach einem knappen Sieg im Hinspiel hätte den Gästen ein Unentschieden gereicht, um das Duell für sich zu entscheiden. Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als ob genau das passieren würde. In der 90. Minute schockte Tobias Birgmeir Kranzberg dann mit dem 1:0 für Hohenwart. Es ging also in die Verlängerung.

In dieser schlugen die Gäste dann zurück. Tufan Cicek erzielte das 1:1 (113.), doch wieder fand Hohenwart in letzter Sekunde eine Antwort. Leon Sedlmair stellte die Führung der Hausherren in der 120. Minute wieder her und schickte die Partie ins Elfmeterschießen. Dabei gab sich zunächst keine Mannschaft eine Blöße. Nach 17 verwandelten Strafstößen kam es dann aber zum ersten Fehlschuss auf Seiten des TSV Hohenwart. Den anschließenden Versuch verwandelte Florian Hüttner für den SV Kranzberg und sorgte damit endlich für die Entscheidung

TSV Hohenwart – SV Kranzberg 11:11 n.V.

TSV Hohenwart: Alexander Bäuerle, Tobias Schäfer, Kilian Seitle, Dominik Mulock, Sebastian Herker, Michael Kriegl, Nico Prause, Florian Flicker, Leon Sedlmair, Johannes Jocham, Giuseppe Iapalucci

SV Kranzberg: Devid Kerciku, Florian Edlhuber, Sebastian Schredl, Dennis Hammerl, Florian Hüttner, Levi Peis, Michael Kopp, Johannes Lühr, Thomas Edlböck, Thomas Kopp, Julian Gebhard

Tore: 1:0 Tobias Birgmeir (93.), 2:1 Leon Sedlmair (117.), 3:1 Florian Flicker (120. i.E.), 11:11 Simon Maßler (121. i.E.), 11:10 Christoph Holmeier (121. i.E.), 11:9 Almedin Mujanovic (121. i.E.), 10:9 Sebastian Schredl (121. i.E.), 10:8 Kilian Seitle (121. i.E.), 9:8 Florian Hüttner (121. i.E.), 9:7 Thomas Stegmeier (121. i.E.), 8:7 Florian Edlhuber (121. i.E.), 8:6 Andreas Widhopf (121. i.E.), 7:6 Johannes Lühr (121. i.E.), 7:5 Johannes Jocham (121. i.E.), 6:5 Blenet Ademi (121. i.E.), 6:4 Giuseppe Iapalucci (121. i.E.), 5:4 Dennis Hammerl (121. i.E.), 5:3 Leon Sedlmair (121. i.E.), 4:3 Michael Kopp (121. i.E.), 4:2 Tobias Schäfer (121. i.E.), 3:2 Levi Peis (121. i.E.), (121. i.E.)