RL: Yunus Malli feiert sein Comeback bei Mainzer U23

Mainz. Einer der mit Abstand bekanntesten Regionalliga-Spieler Deutschlands spielt ab jetzt für Mainz 05: Beim 2:2 der Mainzer U23-Elf gegen die SG Barockstadt Fulda hat Yunus Malli am Wochenende sein Debüt am Bruchweg gefeiert. Der 33-Jährige hat für Mainz 05, den VfL Wolfsburg und Union Berlin 211 Bundesliga-Spiele bestritten. Beim Comeback in Mainz, wo er einst auch Europapokal-Erfahrung sammelte, blieb der türkische Ex-Nationalspieler noch ohne große Akzente, auch wenn die fußballerische Finesse bereits aufblitzte. "Er wirkt schon sehr beruhigend auf die Jungs mit seiner Ruhe und Ballsicherheit und coacht schon mal gut", sagte U23-Trainer Benjamin Hoffmann.