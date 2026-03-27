RL: Wacker stolpert in Aschaffenburg - Buchbach bezwingt Memmingen

Der TSV Buchbach konnte sich gegen den FC Memmingen doch noch über einen Heimsieg freuen. Tobias Heiland brachte den TSV zwar in Front (14.), Fabian Lutz und David Günes stellten die Partie aber auf den Kopf (20. und 32.). Die Gastgeber fingen sich aber nach der Pause, innerhalb von vier Minuten sorgten Samed Bahar und Maximilian Dolinski für den Turnaround (69. und 73.). Buchbach klettert auf den neunten Platz, Memmingen ist nun Zwölfter.

TSV Buchbach – FC Memmingen 3:2 TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth, Rocco Tavra, Philipp Walter (53. Andreas Hirtlreiter), Samed Bahar, Kevin Hingerl, Jonas Wieselsberger, Tobias Heiland (83. Alexander Mehring), Albano Gashi, Sammy Ammari (79. Romeo Ivelj), Tobias Stoßberger - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Kim-Bryan Paschek (78. Luan Fusaro), Timo Schmidt, Luis Vetter (76. Kevin Haug), Fabian Lutz (78. David Remiger), Constantin Kresin (60. Marcello Barbera), Pascal Maier (86. Noah Hill), David Günes - Trainer: Matthias Günes - Co-Trainer: Benjamin Schmidt - Co-Trainer: Candy Decker Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 395 Tore: 1:0 Tobias Heiland (14.), 1:1 Fabian Lutz (20.), 1:2 David Günes (32.), 2:2 Samed Bahar (69.), 3:2 Maximilian Dolinski (73. Eigentor)

Der Tabellenletzte Viktoria Aschaffenburg und der SV Wacker Burghausen trennten sich mit einem 2:2. Noah Müller brachte den SV in der 40. Minute in Front, Denis Ade erhöhte nur vier Minuten später. Nur eine Minute später konnte Hady Kallo ausgleichen. Im zweiten Durchgang glich Benjamin Baier aus, ein weiterer Treffer fiel nicht mehr. Aschaffenburg gibt die rote Laterne zumindest vorerst an Hankofen-Hailing ab, Burghausen ist Zehnter.

Viktoria Aschaffenburg – SV Wacker Burghausen 2:2

Viktoria Aschaffenburg: Eric Verstappen, Niklas Borger, Hendrik Ehmann, David Nene, Justin Berg (62. Matvey Obolkin), Roberto Desch, Benjamin Baier, Niklas Biehrer (59. Henry Held), Lars Kleiner, Nino Cassaniti (72. Robin Schwarz), Hady Kallo - Trainer: Daniel Soldevilla - Trainer: Jürgen Bleistein - Trainer: Felix Luz

SV Wacker Burghausen: Tom Kretzschmar, Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Alexander Sorge, Jannis Turtschan, Denis Ade (76. Amadou Soumaré), Alexander Gordok, Noah Shawn Agbaje, Moritz Bangerter, Noah Müller, Tom Sanne (64. Felix Bachschmid) - Trainer: Lars Bender

Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) - Zuschauer: 705

Tore: 0:1 Noah Müller (40.), 0:2 Denis Ade (44.), 1:2 Hady Kallo (45.), 2:2 Benjamin Baier (63.)

Spiel am Samstag