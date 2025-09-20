 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ausgleich in letzter Sekunde: Gegen Ansbach konnte sich der VfB Eichstätt über einen späten Punkt freuen. – Foto: Johannes Traub

RL: VfB Eichstätt rettet in letzter Sekunde Punkt gegen SpVgg Ansbach

9. Spieltag der Regionalliga Bayern

Der VfB Eichstätt konnte gegen die SpVgg Ansbach spät einen Punkt sichern. Die Gäste aus Mittelfranken gingen durch Niklas Seefried (10.) und Björn Angermeier (72.) zweimal in Führung, Pascal Schittler (16.) und Jonas Fries vom Punkt (90.+7) trafen für die Hausherren. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Heute, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
2
2

Paul RuserAutor