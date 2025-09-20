Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ausgleich in letzter Sekunde: Gegen Ansbach konnte sich der VfB Eichstätt über einen späten Punkt freuen. – Foto: Johannes Traub
RL: VfB Eichstätt rettet in letzter Sekunde Punkt gegen SpVgg Ansbach
Der VfB Eichstätt konnte gegen die SpVgg Ansbach spät einen Punkt sichern. Die Gäste aus Mittelfranken gingen durch Niklas Seefried (10.) und Björn Angermeier (72.) zweimal in Führung, Pascal Schittler (16.) und Jonas Fries vom Punkt (90.+7) trafen für die Hausherren. Der Live-Ticker zum Nachlesen.