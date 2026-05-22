 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

RL-Traum geplatzt! Kirchanschöring unterliegt Augsburg nach Blitzstart

Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern

von Alexander Nikel · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Kirchanschöring ist nach dem Hinspiel im Rückstand.
Kirchanschöring ist nach dem Hinspiel im Rückstand. – Foto: Walter Brugger

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Kirchanschör

Am Freitagabend ging es für den SV Kirchanschöring um alles. Der Bayernligist scheiterte am Ende in der Relegation zur Regionalliga Bayern an Schwaben Augsburg. Der Regionalligist entschied auch das Rückspiel für sich.

Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern am Freitagabend:

Heute, 18:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
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