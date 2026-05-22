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RL-Traum geplatzt! Kirchanschöring unterliegt Augsburg nach Blitzstart
Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern
von Alexander Nikel · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Kirchanschöring ist nach dem Hinspiel im Rückstand. – Foto: Walter Brugger
Am Freitagabend ging es für den SV Kirchanschöring um alles. Der Bayernligist scheiterte am Ende in der Relegation zur Regionalliga Bayern an Schwaben Augsburg. Der Regionalligist entschied auch das Rückspiel für sich.
Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern am Freitagabend: