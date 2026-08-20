RL-Tipp: Tanju Öztürk über RWO-Verbundenheit und Bezirksliga-Wechsel Tanju Öztürk, langjähriger Stammspieler von Rot-Weiß Oberhausen und ehemaliger Zweitligaspieler des MSV Duisburg, gibt seine Tipps zum 4. Spieltag der Regionalliga West und spricht über seinen Wechsel in die Bezirksliga zum CSV Marathon Krefeld. von Markus Becker · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Tanju Öztürk, hier noch im Trikot von RW Oberhausen. – Foto: Michael Mietz

Für insgesamt vier verschiedene Klubs lief Tanju Öztürk in der Regionalliga West auf. Zu Beginn seiner Laufbahn trug der Verteidiger und defensive Mittelfeldspieler die Zebrastreifen des MSV Duisburg, wo er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Zuge kam. Gleichzeitig rückte Öztürk immer mehr in den Fokus des Profiteams und sammelte dort Erfahrungen bis in die 2. Bundesliga. Sein Weg führte ihn daraufhin zum FC Schalke 04 II, KFC Uerdingen und schließlich RW Oberhausen, wo er auch seine professionelle Karrierre beendete. Inzwischen ist Öztürk in der Bezirksliga gelandet. Im Sommer wechselte er zum CSV Marathon Krefeld und hat dort bereits sein erstes Pflichtspiel absolviert – beim 4:1 gegen Anadolu Türkspor Krefeld.

So haben sich die bisherigen Experten in unserem Tippspiel geschlagen:



1. Antonio Molina, Trainer VfB Hilden: 18 Punkte

2. Isaak Akritidis, Spieler 1. Spvg Solingen-Wald (ehem. u.a. 1. FC Bocholt): 6 Punkte

Hinweis: Richtiges Ergebnis --> 4 Punkte, Richtige Differenz --> 3 Punkte, Richtige Tendenz --> 2 Punkte "Für mich ist das ein Geben und Nehmen“ Der Wechsel in die Bezirksliga war für Öztürk allerdings keineswegs ein Abschied vom Fußball. Vielmehr wollte der 37-Jährige noch einmal selbst auf dem Platz stehen – unter Bedingungen, die sich mit seinem Alltag vereinbaren lassen. Eine wichtige Rolle spielt dabei seine Fußballschule "Tanju Player Performance", die sich auf dem Gelände des CSV Marathon befindet.

"Ich hatte noch ein bisschen Bock zu zocken", beschreibt Öztürk die Grundidee hinter seinem Wechsel. Auch der Kontakt zu CSV-Trainer Onur Özkaya und Kioskbetreiber Tayfun Subay habe eine entscheidende Rolle gespielt. Beide hat Öztürk auch über die Fußballschule kennengelernt. Gerade diese persönliche Verbindung sei für ihn ausschlaggebend gewesen. "Taifun ist ein Top-Mensch, der mir, egal in welcher Sache, immer geholfen hat“, betont Öztürk. "Deswegen ist das für mich ein Geben und Nehmen.“ Gleichzeitig habe ihm der Wechsel gezeigt, dass auch ligaunabhängig noch die Freude am Fußballspielen erhalten blieb: "Die Knochen sind ein bisschen älter geworden, aber Fußball macht mir immer noch Spaß.“ Seinen ersten Einsatz hat Öztürk bereits hinter sich. Beim 4:1 gegen Anadolu Türkspor Krefeld feierte der Routinier einen gelungenen Einstand. Überrascht war er von seinem Niveau im Bezirksliga-Vergleich dabei nicht. "Ich glaube, dass ich fußballerisch und von der Qualität her noch sehr gut für diese Liga bin“, sagt er selbstbewusst. Für ihn sei vor allem eines entscheidend: "Ich will immer gewinnen. Daran wird sich auch jetzt nichts mehr ändern.“ Auch seine Rolle auf dem Platz ist klar definiert. Öztürk möchte seine Erfahrung an die jüngeren Mitspieler weitergeben und als Führungsspieler vorangehen. "Wenn ich das mit meiner Fußballerfahrung nicht machen würde, wäre das irgendwo ein bisschen peinlich“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Die Mannschaft habe ihn dabei von Beginn an gut angenommen. "Die Jungs verstehen, wie ich den Fußball sehe und wie ich Fußball spiele. Und sie setzen auch sehr, sehr viel um.“ Die Regionalliga bleibt Öztürks "Zuhause" Den Blick auf die Regionalliga hat Öztürk trotz seines Wechsels in die Bezirksliga ohnehin nicht verloren. "Die Regionalliga verfolge ich komplett“, antwortet er auf die Frage, ob er das Geschehen weiterhin im Auge behält. Besonders eng ist die Verbindung zu seinem langjährigen Klub Rot-Weiß Oberhausen. Mit vielen ehemaligen Mitspielern steht der 37-Jährige weiterhin in engem Kontakt. Darüber hinaus ist Öztürk inzwischen auch als Scout für die Kleeblätter tätig und hilft dem Verein, wo er kann. "Die Regionalliga ist in den letzten Jahren quasi mein Zuhause gewesen“, erklärt er. Für FuPa nimmt der 37-Jährige den 4. Spieltag etwas genauer unter die Lupe. ____ Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 19:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 19:00 live PUSH

"Das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Siegen läuft der Musik gerade komplett hinterher. Gladbach II ist immer eine sehr unangenehme U-Mannschaft. Die haben in den letzten Jahren oben mitgespielt und auch ein sehr starkes Gerüst. Die Sportfreunde Siegen sind nach dem Trainerwechsel (nun im Amt: Volkan Uluc, Anm.d.Red.) in der Pflicht. Sie müssen zu Hause gewinnen und irgendwo den Bock umstoßen.“ Tipp: 3:1 für Sportfreunde Siegen ____ SG Wattenscheid - FC Schalke 04 II

Morgen, 19:00 Uhr SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 FC Schalke 04 Schalke 04 II 19:00 live PUSH

"Wattenscheid hat bislang erst einen Punkt geholt und zweimal verloren. Schalke II hat schon sechs Punkte und diese spektakuläre 5:4 gegen Bocholt gedreht. Jakob Fimpel finde ich sehr, sehr gut. Er stellt seine Mannschaft immer sehr gut ein. Für mich ist das eigentlich ein klares Schalke-Ding.“ Tipp: 2:0 für den FC Schalke 04 II ____ RW Oberhausen - 1. FC Köln II

"Ich denke, Oberhausen ist sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Köln II ist wie fast alle U-Mannschaften unangenehm. Ich bin aber davon überzeugt, dass RWO zu Hause mit 2:0 gegen Köln II besteht.“ Tipp: 2:0 für RW Oberhausen ____ 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

"Für mich ist Bocholt wieder mal eine Wundertüte. Wenn man die Ergebnisse sieht, gehört die Mannschaft eigentlich zu den Kandidaten, die oben mitspielen sollten. Auch Rödinghausen ist seit letztem Jahr leider eine Wundertüte geworden. Davor waren sie immer sehr weit oben dabei. Ich weiß nicht, da war zuletzt irgendwo der Wurm drin.“ Tipp: 1:1 ____ SC Wiedenbrück - VfB Hilden

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück VfB 03 Hilden VfB Hilden 14:00 live PUSH

"Wiedenbrück ist eine der unangenehmsten Mannschaften, gerade wenn sie zu Hause im kleinen Stadion auftreten. Ich habe da auch nie gerne gespielt und nicht so viele gute Erinnerungen behalten. Hilden ist als Aufsteiger ordentlich gestartet und hat bislang noch nicht verloren. Trotzdem sehe ich da irgendwie ein dreckiges 1:0 für Wiedenbrück.“ Tipp: 1:0 für den SC Wiedenbrück ____ FC Gütersloh - SV Bergisch Gladbach

"Gütersloh ist zwar jetzt schon Erster, aber für mich war das von Anfang an eine Mannschaft, die ihren Kader seit längerer Zeit sehr gut zusammenhält. Ich glaube, dass man in Gütersloh auch ein paar Euro mehr verdient als bei manchen anderen Mannschaften. Bergisch Gladbach ist als Aufsteiger gestartet und hat einmal gewonnen, einmal verloren und einmal Unentschieden gespielt. Da muss ich ganz klar sagen: Das wird ein klarer Heimsieg für Gütersloh. Alles andere wäre für mich eine Überraschung. Tipp: 3:0 für den FC Gütersloh ____ Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte SF Lotte VfL Bochum VfL Bochum II 14:00 PUSH

"Ich habe Lotte selbst schon im Stadion gesehen, als ich in Oberhausen war (0:0), und die Mannschaft hat mich noch gar nicht überzeugt. Das ist ein sehr junges Team, genau wie Bochum II. Von den Spielanlagen ist Bochum für mich einen Ticken besser. Das wird ein knappes Spiel, aber ich glaube, dass Lotte am Ende der Saison recht weit unten spielen wird." Tipp: 1:0 für den VfL Bochum II ____ SC Paderborn II - Bonner SC

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Bonner SC Bonner SC 14:00 PUSH