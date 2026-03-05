RL-Tipp: Siege für RWO und Gladbach II, WSV bleibt im Tief

Auf Rot-Weiß Oberhausen wartet ein Derby - wird es der prognostizierte Sieg? – Foto: Imago Images

Wenn Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln aufeinandertreffen, geht es immer um mehr als drei Punkte. Es geht um die Vormacht am Rhein, auch dann, wenn sich in der Regionalliga die Zweitvertretungen messen. In unserem FuPa-Tipp zum 25. Spieltag sagen wir einen Sieg der Gladbacher voraus. Für den Wuppertaler SV dürfte es in der aktuellen Gemengelage hingegen ganz schwierig werden. Rot-Weiß Oberhausen hingegen trauen wir wie den Gladbachern einen Derbysieg zu.

Die Partien des 25. Spieltags: Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04 II

Morgen, 19:30 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen FC Schalke 04 Schalke 04 II 19:30 live PUSH

Das ist Ruhrgebietsfußball pur! Nicht nur, dass zwei große Traditionsvereine aufeinandertreffen, es geht auch noch darum, wer Verfolger von Fortuna Köln bleibt und die Chance auf den Aufstieg in die 3. Liga am Leben hält. Der kommt für den FC Schalke natürlich ohnehin nur in Frage, wenn auch die Erste aus der Zweiten Liga in die Bundesliga aufsteigt. Am vorigen Spieltag ist Rot-Weiß Oberhausen erst an Schalke vorbeigezogen. Tipp: Der aktuell Zweite macht das Rennen, 2:1 für RWO.

FC Gütersloh - Borussia Dortmund II

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hätte mit einem Sieg die Chance, als Sechster mit dem aktuell Vierten FC Gütersloh nach Punkten wieder gleichzuziehen, das war ja nach dem 23. Spieltag noch der Fall. Und in der Tat weiß man beim FC Gütersloh aktuell kaum, was man bekommt. Zuletzt gab es je zwei Siege und zwei Niederlagen, auch daheim ist der FCG nicht unantastbar. Tipp: Die Partie endet ohne Sieger, 1:1. Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen

Bleibt es, was wahrscheinlich ist, bei nur drei Absteigern, so hat Fortuna Düsseldorfs Zweite aktuell fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, und den belegt mit dem SV Rödinghausen genau das Team, das am Samstag bei den Landeshauptstädtern zu Gast ist. Die Fortunen sind dabei ebenso wenig besonders heimstark wie die Gäste in der Fremde zu brillieren wissen. Die momentane Formkurve spricht aber für die Düsseldorfer. Tipp: Fortuna hält durch ein 3:1 ein Punkte daheim. Bonner SC - SSVg Velbert

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC SSVg Velbert SSVg Velbert 14:00 live PUSH

Der Bonner SC als Neunter mit 30 Zählern und erst 21 absolvierten Spielen ist von der Spitzengruppe schon zu weit weg, sollte nach unten aber auch kaum noch schauen müssen. Das würde sich die SSVg Velbert auch wünschen, die im Abstiegskampf weiter jeden Punkt benötigt. Die zwei Siege aus den jüngsten fünf Spielen haben die Lage verbessert, doch nun müsste nachgelegt werden, sollte die Rote Laterne abgegeben werden. Tipp: Der Bonner SC ist zu stark und gewinnt 2:0. 1. FC Bocholt - Fortuna Köln

Spitzenreiter Fortuna Köln hat zwar zuletzt einmal die Punkte geteilt, ist aber nach wie vor das Maß der Dinge in der Liga - und der große Aufstiegs-Favorit. Die Gastgeber vom 1. FC Bocholt haben zuletzt aber mit einem 1:0 bei den Sportfreunden Siegen aufhorchen lassen, das immerhin das Polster nach unten vergrößert hat. Tipp: Fortuna Köln lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen, 3:1 für die Gäste. Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte SF Lotte Sportfreunde Siegen SF Siegen 14:00 live PUSH

Die Sportfreunde Siegen sind als Aufsteiger auf Platz sieben voll im Soll, könnten sogar noch ein wenig nach oben rücken und haben ansonsten keinerlei sportliche Probleme. Sieben Zähler weniger haben die Sportfreunde Lotte auf dem Konto, die ihrerseits das Saisonfinale noch nicht ganz so leichtnehmen können. Zuletzt lief am Lotter Kreuz wenig zusammen. Tipp: Bei den daheim nicht immer überzeugenden Lottern siegen die Gäste mit 2:1. Wuppertaler SV - SC Paderborn II

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 live PUSH

Der Wuppertaler SV sah sich in dieser Woche mit Schlagzeilen zur finanziellen Lage konfrontiert, von denen abzuwarten bleibt, wie ernst die Lage denn nun wirklich ist. Klar ist aber auch: Hilfreich ist so etwas nie! Vor allem dann, wenn ohnehin schon sportlich wenig zusammenläuft. Und dann kommt mit dem SC Paderborn II auch noch ein Team, das an guten Tagen brutal sein kann. Tipp: Der SC Paderborn nimmt einen 3:0-Sieg mit nach Hause. Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 1. FC Köln 1. FC Köln II 16:00 live PUSH Das kleine Rheinische Derby in der Regionalliga ist diesmal eine Art Vorbote für den Vergleich in der Bundesliga zwei Wochen später. Nach drei Niederlagen hat die U23 von Borussia Mönchengladbach zuletzt wieder zweimal gewonnen, dabei auch den Zweiten Schalke II zuletzt besiegt. Die Zweitvertretung des 1. FC Köln hingegen hat vier Zähler weniger auf dem Konto und wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Tipp: Die Kölner beenden ihre Serie nicht ausgerechnet beim Erzrivalen, Gladbach siegt 2:1. VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 live PUSH