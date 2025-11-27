RL-Tipp: RWO gewinnt Niederrheinkracher, Fortuna Köln patzt

SSVg Velbert - Sportfreunde Siegen

Morgen, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert Sportfreunde Siegen SF Siegen 19:30 live PUSH

Ein klassisches Aufsteigerduell wird in der IMS-Arena keinesfalls zu erwarten sein. Auch wenn die Velberter mittlerweile immerhin den ersten Saisonsieg einfahren konnten, bleibt die Gesamtbilanz weiter verheerend. Siegen, das zwischenzeitlich auch immer wieder die Tabellenführung innehatte, durfte ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt schon früh ad acta legen. In Pflichtspielen mit Velbert sind die Krönchenstädter mittlerweile schon acht mal in Folge ungeschlagen. Auch trotz der unbeständigen Form der Sportfreunde, spricht sehr viel dafür, dass sich die Serie fortsetzt. Tipp: 4:1 für die Sportfreunde Siegen SV Rödinghausen - SC Paderborn II

Morgen, 19:30 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 19:30 live PUSH

Der letzte Auftritt des SVR liegt mittlerweile schon drei Wochen in der Vergangenheit, weil der Platz in Wiedenbrück sich zuletzt als unbespielbar herausstellte, musste sich das Team von Dennis da Silva Felix weiter gedulden. Ein Blick auf die Formkurve hat dahingehend vielleicht schon wieder recht wenig Aussagekraft, zwar verlor Rödinghausen seine vergangenen drei Partien, konnte sich in der Zwischenzeit aber noch einmal komplett neu sammeln. So ist es für den SCP eine durchaus tückische Angelegenheit, zumal die Zweitvertretung in der Vorwoche gegen Schlusslicht Velbert alles andere als souverän aufgetreten ist. Tipp: 1:0 für den SV Rödinghausen RW Oberhausen - 1. FC Bocholt

Nach dem miserablen Saisonstart war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass RWO schon zum Ende der Hinrunde auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze steht. Gewissermaßen zeigt die Richtung so auch in die entgegensetzte der Bocholter. RWO brillierte jüngst mit einem 6:0-Sieg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach, der FCB zeigte eine einmal mehr unbeständige Leistung gegen Tabellenführer FC Schalke 04 II (2:3). Immerhin können sich die Bocholter von der zuletzt guten Bilanz in Aufeinandertreffen mit Oberhausen aufmuntern lassen. Von den vorausgegangenen sieben Partien mit RWO verlor Bocholt nur einmal. Auch im Viertelfinale des Niederrheinpokals wird es im neuen Jahr zum erneuten Aufeinandertreffen kommen. Zum aktuellen Zeitpunkt sprechen die entscheidenden Argumente in jedem Fall für Oberhausen. Tipp: 3:1 für RW Oberhausen FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II

Die Kölner hatten es zuletzt gerne vogelwild. So zeigte die 3:5-Pleite gegen Borussia Dortmund wieder eindrucksvoll, über welche offensiven Qualitäten die Domstädter verfügen, diese jedoch kontrolliert über 90 Minuten einzubringen gelang nur selten. Der wahrlich schlechteste Kontrahent für ein solches Auftreten ist Tabellenführer S04. Die Knappen hatten nämlich auch in den Spielen, wo es vielleicht nicht immer besonders rund lief, in den meisten Fällen die notwendige Kaltschnäuzigkeit oder auch das Spielglück auf der eigenen Seite. Bestes Beispiel dafür liegt ebenfalls erst eine Woche in der Vergangenheit. Gegen den 1. FC Bocholt waren die Schalker zunächst das klar unterlegene Team, drehten die Partie gegen einen nachlassenden Gegner wieder in drei Punkte. Tipp: 3:2 für den FC Schalke 04 II

Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 PUSH

Klare Rückschläge liegen bei den Kölnern schon weit in der Vergangenheit. Die Ungeschlagen-Serie der Südstädter hält nunmehr schon 13 Partien an, die Schützlinge von Matthias Mink sind eindeutig einer der heißesten Anwärter auf den Aufstieg. Doch gerade gegen Wundertüten wie die Sportfreunde aus Lotte ließen die Kölner auch gerne Punkte liegen. Tipp: 1:1 Bonner SC - Wuppertaler SV

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC Wuppertaler SV Wuppertaler SV 14:00 PUSH

Als derzeit formschwächstes Team der Liga verlieren die Wuppertaler immer mehr Boden auf die rote Zone. Gerade die Partien gegen Tabellenkonkurrenten wie Fortuna Düsseldorf II in der Vorwoche (2:4) sind so eminent wichtig, um sich dauerhaft über Wasser zu halten. Auch Bonn ist nach zwischenzeitlicher Siegesserie wieder auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Der Eindruck, den der BSC zuletzt versprühte, war dennoch besser als jener vom WSV. Tipp: 2:1 für den Bonner SC Fortuna Düsseldorf II - VfL Bochum II

Die Zweitvertretungen aus Düsseldorf und Bochum müssen wohl für den restlichen Saisonverlauf auch immer ein aktives Auge auf die Tabellenposition der ersten Mannschaften werfen. Steigt das jeweilige Aushängeschild aus der 2. Bundesliga ab, würde dies auch automatisch den Zwangsabstieg für die Zweitvertretung bedeuten. Doch zuerst müssen die U-Mannschaften auch vor der eigenen Haustür kehren. Bochum muss noch einen ordentlichen Rückstand wettmachen, um aus der roten Zone zu kommen, Düsseldorf kann auf den ersten Sieg nach langer Durststrecke bauen. Für das direkte Aufeinandertreffen scheint vieles möglich. Tipp: 2:2 FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 PUSH