RL-Tipp mit Tobias Lippold: WSV strauchelt, Fortuna Köln gewinnt

Lippold (re.), hier noch im Trikot von Alemannia Aachen. – Foto: Henrik Martinschledde

Eine Saison als Stammspieler für den damaligen Oberligisten TuRU Düsseldorf nutzte Tobias Lippold seinerzeit als Sprungbrett zu Fortuna Düsseldorf. Dort etablierte sich der Mittelfeldmann zunehmend im Regionalliga-Team, doch für den Sprung in die erste Mannschaft reichte es am Ende nicht. Nach einem einjährigen Engagement bei Alemannia Aachen – ebenfalls in der Regionalliga West – kehrte Lippold dem höherklassigen Fußball schließlich den Rücken und wurde zu einem bekannten Gesicht in der Oberliga. Zunächst lief er über sieben Jahre beim 1. FC Monheim auf, seit Beginn dieser Saison steht er für den VfL Jüchen-Garzweiler unter Vertrag.

Seine Vergangenheit in der Viertklassigkeit möchte der 32-Jährige dennoch nicht missen: "Für mich war es eine durchweg positive und schöne Zeit", verrät er im Gespräch mit FuPa Niederrhein. "Gerade in Düsseldorf ist man auch auf den Geschmack gekommen, wie es sein könnte, dauerhaft Profi zu sein."

Fortuna Düsseldorf II führte Lippold auch als Kapitän auf den Platz. – Foto: Jochjen Claasen

Der Wechsel nach Aachen stellte schließlich noch ein weiteres Highlight dar: ""Das ist ein Riesenverein. Wenn man sieht, was dort auf die Beine gestellt wird – schon in der letzten Regionalliga-Saison oder auch jetzt – und welche Zuschauerzahlen erreicht werden, sucht das seinesgleichen." Zwar hätte Lippold seinen auslaufenden Vertrag in Düsseldorf verlängern können, doch als sich die Möglichkeit in Aachen ergab, stand seine Entscheidung fest: "Ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte." Rückblickend schloss Lippold aber mit dem Kapitel ab. Gegenüber der Rheinischen Post erwähnte er einst, dass "Aufwand und Ertrag" in der Regionalliga in keinem guten Verhältnis zueinander stünden. Diese Meinung vertritt er bis heute: "Es sei denn, du bist bei einem großen Verein wie, sagen wir mal, dem 1. FC Bocholt. Da verdient man wahrscheinlich noch etwas mehr. Aber auch das wird weniger, wenn ich sehe, wo der Wuppertaler SV aktuell steht."

Doch auch mit inzwischen acht Jahren Abstand verfolgt Lippold das Geschehen in der Regionalliga: "Verfolgen tut man das auf jeden Fall, weil es einen immer interessiert, wer es dann doch aus der Regionalliga wieder nach oben schafft, aber auch wer aus der Regionalliga in unsere Liga vielleicht kommen könnte."

Heute ist Lippold Spieler für den VfL Jüchen-Garzweiler. – Foto: Markus Becker

Morgen, 19:30 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II Wuppertaler SV Wuppertaler SV 19:30 live PUSH

"Ein Spiel mit großer Brisanz, würde ich sagen. Ich bin fast schon erschrocken, was mit Wuppertal dieses Jahr los ist, weil man sich fast schon nicht mehr vorstellen kann, dass der Verein noch einmal in der Oberliga auftauchen würde. Es ist mit eine der letzten Chancen für den WSV. Bochum finde ich immer so ein bisschen wie eine Wundertüte. Da ist mal eine überraschender Sieg dabei. Manchmal tritt aber auch das Gegenteil ein, wo man eigentlich mit einem Turnaround gerechnet hätte. Trotzdem glaube ich, dass Bochum am Freitagabend gewinnen wird." Tipp: 2:1 für den VfL Bochum II ____

1. FC Bocholt - SV Rödinghausen

"Von Rödinghausen bin ich dieses Jahr sehr überrascht, weil es eigentlich auch ein sehr solider Verein gewesen ist, der auch immer wieder gute Jungs hervorgebracht hat. Spieler, die sie in der Vergangenheit verloren haben, konnten sie immer gut ersetzen. Dieses Jahr scheint es deswegen etwas schwieriger gelaufen zu sein. In Bocholt ist mit Stipe Batarilo noch ein alter Weggefährte von mir. Auch Arnold Budimbu kenne ich noch ganz gut. Der Verein macht es wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, nachdem Bocholt damals bei uns aus der Oberliga aufgestiegen ist, dass es auch in der Regionalliga so läuft." Tipp: 3:1 für den 1. FC Bocholt ____

Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Lotte

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II VfL Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH

"Gladbach hat traditionell immer eine sehr starke U23. Mit dem Trainerwechsel zu Oliver Kirch kommt auch eine neue Philosophie rein, aber auch vorher sind sie mit Eugen Polanski gut gefahren. Lotte ist von den Ergebnissen nicht besonders konstant, aber trotzdem immer eine unangenehme Truppe, fand ich auch aus persönlicher Erfahrung." Tipp: 2:0 für Borussia Mönchengladbach II ____ RW Oberhausen - Sportfreunde Siegen

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Sportfreunde Siegen SF Siegen 14:00 live PUSH

"Oberhausen spielt wieder eine stabile Saison. Nach ganz oben scheint es dieses Jahr aber nicht zu reichen. Da ist Fortuna Köln zu stark. Bei Siegen hätte ich gedacht, dass sie mit dem Saisonstart noch länger ein Wörtchen oben mitzureden haben." Tipp: 2:1 für RW Oberhausen ____

Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück

"Wiedenbrück ist fast schon ein Traditionsverein in der Regionalliga, sind dort schon jahrelang vertreten. Deswegen ist auch schade, weil sie es über die Jahre auch immer gut gemacht haben, aber irgendwann scheint dann wie jetzt ein kleiner Hänger einzutreten. Fortuna hat eigentlich eine gute Truppe und hat auch eine gute Hinrunde gespielt. Es wundert mich, dass jetzt ein kleiner Bruch drin ist. Am Ende des Tages glaube ich aber dran, dass die Jungs es schaffen und alleine dem Jens Langeneke (Cheftrainer, Anm.d.Red.) wünsche ich einen Sieg." Tipp: 2:0 für Fortuna Düsseldorf II ____ Bonner SC - 1. FC Köln II

"Bonn macht es für die eigenen Verhältnisse absolut ordentlich. Mit 34 Punkten haben sie eine richtig starke Ausbeute und sind für einen Aufsteiger voll im Soll, meiner Meinung nach. Mit der U23 des 1. FC Köln haben wir im Winter böse Erfahrungen gemacht (0:10 verloren). Das war damals unsere zweite Einheit und wenn man ehrlich ist, hätte man das Spiel von unserer Seite niemals machen dürfen. Aber zu der Zeit mit den vielen Schneefällen warst du froh, irgendwie auf den Platz zu kommen. Natürlich ist es dann absolut unglücklich gelaufen und selbst wenn du nur einmal trainiert hast, darfst du keine zehn Stück kriegen. Es waren aber keine schlechten Jungs, die uns da gegenüberstanden – auch Marvin Ajani, ein alter Weggefährte von mir. Sensationell, dass der da noch einmal aufdribbelt. Ihm wünsche ich natürlich drei Punkte." Tipp: 2:1 für den 1. FC Köln II ____ FC Gütersloh - SC Paderborn II

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 PUSH

"Paderborn finde ich immer interessant, weil die echt manchmal Spiele dabei haben, wo du dir denkst: 'Wo haben die die jetzt wieder hergeholt?' Gütersloh finde ich auch beeindruckend, dass der Verein sich so konstant in den oberen Tabellenregionen aufhält." Tipp: 2:2 ____ Fortuna Köln - FC Schalke 04 II

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln FC Schalke 04 Schalke 04 II 14:00 live PUSH