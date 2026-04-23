 2026-04-23T13:43:33.969Z

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RL-Tipp mit Mike Terranova: RWO und Köln lassen nichts anbrennen

Mike Terranova, langjähriger Spieler und Trainer für RW Oberhausen, tippt den 31. Spieltag in der Regionalliga West.

von Markus Becker · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Mike Terranova tippt den 31. Spieltag der Regionalliga West.
Mike Terranova tippt den 31. Spieltag der Regionalliga West. – Foto: Ralph Görtz

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Regionalliga West
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Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Mike Terranova ist nicht weniger als eine Vereinslegende von RW Oberhausen. Ob als Spieler zu Zweitliga-Zeiten oder über sieben Jahre als Trainer in der Regionalliga West, steht der 49-Jährige wie kaum ein Zweiter für die Kleeblätter. Mittlerweile ist er im Jugendbereich tätig, coacht die U19-Bundesligamannschaft und fungiert auch als sportlicher Leiter im Jugendbereich.

Terranovas Alltag ist fordernd. Training, Analyse, Vorbereitung und besonders viele Gespräche drumherum bestimmen den Tagesablauf. “Das ist schon sehr viel Arbeit. Ich komme vom Training nach Hause und gehe dann nochmal an den Computer, um Gegner zu analysieren oder Einheiten vorzubereiten”, schildert Terranova. Entsprechend groß ist auch sein Respekt für Verantwortliche, die diesen Aufwand neben einem Beruf stemmen.

Der Austausch mit dem Seniorenbereich ist dabei weiterhin eng. Terranova sorgt auch dafür, dass talentierte Spieler den nächsten Schritt nach oben machen. Einer davon ist sogar sein eigener Sohn, der kürzlich einen Profivertrag unterschrieben hat. Eine besondere Konstellation, die nicht ohne Herausforderungen ist. “Man muss sagen, dass er sich das wirklich hart erarbeitet hat. Er wird natürlich oft mit mir verglichen, aber er geht seinen eigenen Weg und spielt aktuell eine überragende Saison”, sagt Terranova über seinen Sohn, der in der zweiten Saisonhälfte der U19-Bundesliga mit sechs Toren aus sechs Spielen groß aufspielt.

Nach dieser Saison will sich Terranova stärker in die übergeordnete sportliche Entwicklung einbringen. “Es geht darum, mehr Struktur reinzubringen und die Trainer zu unterstützen”, erklärt er seinen künftigen Aufgabenbereich, wo er als Inhaber der Pro-Lizenz zusätzliches Know-How vermitteln kann.

Den Fußball insgesamt verliert er dabei nie aus dem Blick. Auch die Regionalliga West verfolgt er intensiv: “Alles, was ich gucken kann, gucke ich.” Beste Voraussetzungen also für fundierte Einschätzungen zu den anstehenden Spielen.

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FC Gütersloh - Sportfreunde Lotte

Morgen, 19:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
19:00live

In Gütersloh habe ich selbst noch zwei Jahre gespielt, habe da eine super Zeit gehabt. Die hatten einen guten Start in die Saison, haben sich jetzt aber so ein bisschen hängen lassen. Den ein oder anderen Spieler von dort kenne ich auch, wie Aleksandar Kandic. Mit seinem Vater (Anm.: Ivan Kandic) habe ich auch noch zusammengespielt, deswegen schaue ich hin und wieder was er so macht. Ich denke, dass das hier ein Freitagabendspiel wird, wo es nur um Prestige geht.

Tipp: 1:1

Bonner SC - SC Paderborn II

Morgen, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live

Hier drücke ich dem Bonner SC die Daumen. Seit der 'Mehne' (Anm.: Cheftrainer Björn Mehnert) übernommen hat - er ist auch ein guter Freund von mir -, haben sie sich stabilisiert. Ich glaube, dass das Spiel den Bonnern entgegenkommt, weil die umschalten wollen und Paderborn eher Fußball spielen. Das könnte was für den Bonner SC werden.

Tipp: 2:1 für den Bonner SC

Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen

Morgen, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:30live

Ich finde es schade, dass die Erste Mannschaft so abgebrochen ist und dadurch die Zweite Mannschaft absteigen könnte. Das wäre schon unfassbar.

Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Siegen

RW Oberhausen - Wuppertaler SV

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

Das wird eine klare Geschichte. Für Wuppertal finde ich es sehr schade, dass im Moment so viel Unruhe herrscht. Ich habe selbst auch zwei Jahre dort gespielt und weiß, wie es mit den Fans dort ist. Auch damals war da schon der Hunger nach mehr. Wie es aktuell dort läuft, hat die Mannschaft einfach nicht verdient. Für die Oberhausener Fans würde ich mir wünschen, dass Köln nochmal ein paar Punkte liegen lässt und zum Schluss ein richtiges Endspiel kommt.

Tipp: 3:0 für RW Oberhausen

Fortuna Köln - SC Wiedenbrück

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

Ich wünsche mir, dass die Kölner Federn lassen. Zu Hause werden sie gegen Wiedenbrück aber nichts liegen lassen.

Tipp: 3:0 für Fortuna Köln

SSVg Velbert - 1. FC Köln II

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

Velbert ist in einer guten Verfassung. Eine eklige Mannschaft, die sich mit Bogdan Komorowski stabilisiert hat (Anm.: Das Gespräch hat vor der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund II stattgefunden). Warum sollen die jetzt nicht zu Hause gewinnen? Ich glaube, dass Köln für sie auch zum richtigen Zeitpunkt kommt, um einen Befreiungsschlag zu erzielen.

Tipp: 1:0 für die SSVg Velbert

SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00

Bei Schalke ist die Lauft raus und Rödinghausen ist immer sehr unangenehm zu spielen. Ich rechne hier mit einem Unentschieden.

Tipp: 1:1

1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00

Auf dem Platz ist sehr schwer zu spielen. Und Dortmund ist eine Mannschaft, die 'zocken' möchte. Da denke ich, dass Bocholt es machen wird.

Tipp: 2:1 für den 1. FC Bocholt

VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II

Mo., 27.04.2026, 16:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
16:00live

Bochum habe ich gegen uns auch schon gesehen. Chapeau, dass die sich so erholt haben. Gladbach habe ich in Teilen auch gegen den Wuppertaler SV (Anm.: 3:0-Sieg) gesehen. Die sind auch nicht schlecht drauf, aber ich glaube, Bochum ist auch einer guten Verfassung.

Tipp: 3:0 für den VfL Bochum II