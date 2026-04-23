RL-Tipp mit Mike Terranova: RWO und Köln lassen nichts anbrennen

Mike Terranova tippt den 31. Spieltag der Regionalliga West. – Foto: Ralph Görtz

Mike Terranova ist nicht weniger als eine Vereinslegende von RW Oberhausen. Ob als Spieler zu Zweitliga-Zeiten oder über sieben Jahre als Trainer in der Regionalliga West, steht der 49-Jährige wie kaum ein Zweiter für die Kleeblätter. Mittlerweile ist er im Jugendbereich tätig, coacht die U19-Bundesligamannschaft und fungiert auch als sportlicher Leiter im Jugendbereich.

Den Fußball insgesamt verliert er dabei nie aus dem Blick. Auch die Regionalliga West verfolgt er intensiv: “Alles, was ich gucken kann, gucke ich.” Beste Voraussetzungen also für fundierte Einschätzungen zu den anstehenden Spielen.

Nach dieser Saison will sich Terranova stärker in die übergeordnete sportliche Entwicklung einbringen. “Es geht darum, mehr Struktur reinzubringen und die Trainer zu unterstützen”, erklärt er seinen künftigen Aufgabenbereich, wo er als Inhaber der Pro-Lizenz zusätzliches Know-How vermitteln kann.

Der Austausch mit dem Seniorenbereich ist dabei weiterhin eng. Terranova sorgt auch dafür, dass talentierte Spieler den nächsten Schritt nach oben machen. Einer davon ist sogar sein eigener Sohn, der kürzlich einen Profivertrag unterschrieben hat. Eine besondere Konstellation, die nicht ohne Herausforderungen ist. “Man muss sagen, dass er sich das wirklich hart erarbeitet hat. Er wird natürlich oft mit mir verglichen, aber er geht seinen eigenen Weg und spielt aktuell eine überragende Saison”, sagt Terranova über seinen Sohn, der in der zweiten Saisonhälfte der U19-Bundesliga mit sechs Toren aus sechs Spielen groß aufspielt.

Terranovas Alltag ist fordernd. Training, Analyse, Vorbereitung und besonders viele Gespräche drumherum bestimmen den Tagesablauf. “Das ist schon sehr viel Arbeit. Ich komme vom Training nach Hause und gehe dann nochmal an den Computer, um Gegner zu analysieren oder Einheiten vorzubereiten”, schildert Terranova. Entsprechend groß ist auch sein Respekt für Verantwortliche, die diesen Aufwand neben einem Beruf stemmen.

In Gütersloh habe ich selbst noch zwei Jahre gespielt, habe da eine super Zeit gehabt. Die hatten einen guten Start in die Saison, haben sich jetzt aber so ein bisschen hängen lassen. Den ein oder anderen Spieler von dort kenne ich auch, wie Aleksandar Kandic. Mit seinem Vater (Anm.: Ivan Kandic) habe ich auch noch zusammengespielt, deswegen schaue ich hin und wieder was er so macht. Ich denke, dass das hier ein Freitagabendspiel wird, wo es nur um Prestige geht.

Tipp: 1:1

Bonner SC - SC Paderborn II

Morgen, 19:30 Uhr Bonner SC Bonner SC SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 19:30 live PUSH

Hier drücke ich dem Bonner SC die Daumen. Seit der 'Mehne' (Anm.: Cheftrainer Björn Mehnert) übernommen hat - er ist auch ein guter Freund von mir -, haben sie sich stabilisiert. Ich glaube, dass das Spiel den Bonnern entgegenkommt, weil die umschalten wollen und Paderborn eher Fußball spielen. Das könnte was für den Bonner SC werden. Tipp: 2:1 für den Bonner SC Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen

Ich finde es schade, dass die Erste Mannschaft so abgebrochen ist und dadurch die Zweite Mannschaft absteigen könnte. Das wäre schon unfassbar. Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Siegen

RW Oberhausen - Wuppertaler SV

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Wuppertaler SV Wuppertaler SV 14:00 live PUSH

Das wird eine klare Geschichte. Für Wuppertal finde ich es sehr schade, dass im Moment so viel Unruhe herrscht. Ich habe selbst auch zwei Jahre dort gespielt und weiß, wie es mit den Fans dort ist. Auch damals war da schon der Hunger nach mehr. Wie es aktuell dort läuft, hat die Mannschaft einfach nicht verdient. Für die Oberhausener Fans würde ich mir wünschen, dass Köln nochmal ein paar Punkte liegen lässt und zum Schluss ein richtiges Endspiel kommt.

Tipp: 3:0 für RW Oberhausen

Fortuna Köln - SC Wiedenbrück

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 live PUSH