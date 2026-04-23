RL-Tipp mit Mike Terranova: RWO und Köln lassen nichts anbrennen

Mike Terranova ist nicht weniger als eine Vereinslegende von RW Oberhausen. Ob als Spieler zu Zweitliga-Zeiten oder über sieben Jahre als Trainer in der Regionalliga West, steht der 49-Jährige wie kaum ein Zweiter für die Kleeblätter. Mittlerweile ist er im Jugendbereich tätig, coacht die U19-Bundesligamannschaft und fungiert auch als sportlicher Leiter im Jugendbereich.
Terranovas Alltag ist fordernd. Training, Analyse, Vorbereitung und besonders viele Gespräche drumherum bestimmen den Tagesablauf. “Das ist schon sehr viel Arbeit. Ich komme vom Training nach Hause und gehe dann nochmal an den Computer, um Gegner zu analysieren oder Einheiten vorzubereiten”, schildert Terranova. Entsprechend groß ist auch sein Respekt für Verantwortliche, die diesen Aufwand neben einem Beruf stemmen.
In Gütersloh habe ich selbst noch zwei Jahre gespielt, habe da eine super Zeit gehabt. Die hatten einen guten Start in die Saison, haben sich jetzt aber so ein bisschen hängen lassen. Den ein oder anderen Spieler von dort kenne ich auch, wie Aleksandar Kandic. Mit seinem Vater (Anm.: Ivan Kandic) habe ich auch noch zusammengespielt, deswegen schaue ich hin und wieder was er so macht. Ich denke, dass das hier ein Freitagabendspiel wird, wo es nur um Prestige geht.
Tipp: 1:1
Hier drücke ich dem Bonner SC die Daumen. Seit der 'Mehne' (Anm.: Cheftrainer Björn Mehnert) übernommen hat - er ist auch ein guter Freund von mir -, haben sie sich stabilisiert. Ich glaube, dass das Spiel den Bonnern entgegenkommt, weil die umschalten wollen und Paderborn eher Fußball spielen. Das könnte was für den Bonner SC werden.
Tipp: 2:1 für den Bonner SC
Ich finde es schade, dass die Erste Mannschaft so abgebrochen ist und dadurch die Zweite Mannschaft absteigen könnte. Das wäre schon unfassbar.
Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Siegen
Das wird eine klare Geschichte. Für Wuppertal finde ich es sehr schade, dass im Moment so viel Unruhe herrscht. Ich habe selbst auch zwei Jahre dort gespielt und weiß, wie es mit den Fans dort ist. Auch damals war da schon der Hunger nach mehr. Wie es aktuell dort läuft, hat die Mannschaft einfach nicht verdient. Für die Oberhausener Fans würde ich mir wünschen, dass Köln nochmal ein paar Punkte liegen lässt und zum Schluss ein richtiges Endspiel kommt.
Tipp: 3:0 für RW Oberhausen
Ich wünsche mir, dass die Kölner Federn lassen. Zu Hause werden sie gegen Wiedenbrück aber nichts liegen lassen.
Tipp: 3:0 für Fortuna Köln
Velbert ist in einer guten Verfassung. Eine eklige Mannschaft, die sich mit Bogdan Komorowski stabilisiert hat (Anm.: Das Gespräch hat vor der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund II stattgefunden). Warum sollen die jetzt nicht zu Hause gewinnen? Ich glaube, dass Köln für sie auch zum richtigen Zeitpunkt kommt, um einen Befreiungsschlag zu erzielen.
Tipp: 1:0 für die SSVg Velbert
Bei Schalke ist die Lauft raus und Rödinghausen ist immer sehr unangenehm zu spielen. Ich rechne hier mit einem Unentschieden.
Tipp: 1:1
Auf dem Platz ist sehr schwer zu spielen. Und Dortmund ist eine Mannschaft, die 'zocken' möchte. Da denke ich, dass Bocholt es machen wird.
Tipp: 2:1 für den 1. FC Bocholt
Bochum habe ich gegen uns auch schon gesehen. Chapeau, dass die sich so erholt haben. Gladbach habe ich in Teilen auch gegen den Wuppertaler SV (Anm.: 3:0-Sieg) gesehen. Die sind auch nicht schlecht drauf, aber ich glaube, Bochum ist auch einer guten Verfassung.
Tipp: 3:0 für den VfL Bochum II