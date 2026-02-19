RL-Tipp mit Malek Fakhro: Köln und RWO geben sich keine Blöße

Malek Fakhro ist in der Regionalliga West längst ein bekanntes Gesicht. Für den MSV Duisburg und den 1. FC Bocholt stellte der gebürtige Essener zuletzt seinen Torriecher unter Beweis. Mit neun Treffern verhalf er den Duisburgern sogar zur lang ersehnten Rückkehr in die 3. Liga. Danach trennten sich die Wege.
Seit vergangenem Sommer schnürt der 28-Jährige seine Schuhe für den Hallescher FC in der Regionalliga Nordost. Eine große Umgewöhnung zur West-Staffel war das für ihn jedoch nicht: "Für mich gibt es da keinen großen Unterschied. Vielleicht wird in der Regionalliga West etwas mehr Fußball gespielt. Hier ist es dann viel kampfbetonter. Die Intensität ist schon sehr hoch, dazu gibt es auch einige Traditionsvereine mit vielen Zuschauern.“
Mit sieben Treffern aus den ersten 20 Spielen ist Fakhro derzeit der treffsicherste Spieler des HFC. Zu Beginn der Saison konnte er sich allerdings nicht ausschließlich auf den Sport konzentrieren: "Meine Frau war schwanger. Das war in der Hinrunde manchmal etwas schwierig, da musste ich auf viele Dinge achten. Aber mittlerweile ist mein Sohn auf der Welt und mein Kopf ein Stück weit freier geworden.“
Eine Doppelbelastung kennt Fakhro ohnehin. Als Nationalspieler des Libanon reist er regelmäßig um die Welt: "Schwer fällt mir das nicht. Ich fühle mich eher geehrt dadurch, dass ich für das Land meiner Eltern spielen darf.“
Die Regionalliga West verfolgt er weiterhin genau. Eine Rückkehr in den Westen schließt er auch nicht aus: "Meine Eltern und meine Familie wohnen in Essen. Natürlich habe ich auch einen riesigen Bezug zum Ruhrgebiet und zum Ruhrpott. Im Fußball weiß man nie, wohin der Weg dich führt.“
Klar sei aber: "Es muss in Sachen Mannschaft, Trainer und den Zielen des Vereins alles passen. Und dann kann man schauen, was passiert. Aber ich fühle mich auch hier beim Hallescher FC sehr wohl. Wir sind gut in die Rückrunde gestartet, ich habe mich eingelebt – deswegen ist erstmal alles top.“
Im Zuge des Experten-Tipps für den 23. Spieltag wirft Fakhro aber noch einmal den Blick auf den altbekannten Ligabetrieb.
Wuppertal hat aktuell eine schwierige Phase und kämpft um den Klassenerhalt. Köln II war immer eine spielerisch starke Mannschaft, da hatten wir auch mit Duisburg letztes Jahr schon Probleme gehabt (1:1, Fakhro traf damals zur Führung, Anm.d.Red.). Ich habe inzwischen schon häufiger gegen sie gespielt, das war immer sehr unangenehm. Für Wuppertal ist es als Traditionsverein ein bisschen schade, dass sie dort unten stehen. Ich denke aber, dass sie dort rauskommen und nach dem 1:5 gegen Schalke eine Reaktion zeigen.
Tipp: 2:1 für den Wuppertaler SV
Ich habe natürlich immer noch eine Verbindung zu Bocholt und auch immer noch einen guten Kontakt zu Christopher Schorch (Sport-Geschäftsführer, Anm.d.Red.). Wie ich finde, haben sie sehr guten Kader und stehen auch nicht so gut da, wie es der Kader eigentlich widerspiegelt. Für mich ist René Lewejohann auch ein passender Trainer für die Mannschaft.
Mit dem Bonner SC kommt der Ex-Trainer Björn Mehnert an den Hünting, was noch einmal extra motiviert. Dort spielen jetzt auch Bogdan Shubin und Haris Mesic, die ich noch aus Bocholt kenne.
Tipp: 2:2
Die U23-Mannschaften sind mehr oder weniger immer so eine Wundertüte. Zwei spielerisch starke Mannschaften, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass Schalke 04 mit 1:0 gewinnen wird durch ein Tor von Gerrit Wegkamp.
Tipp: 1:0 für den FC Schalke 04 II
Rödinghausen gehörte für mich immer zu den spielstärksten Mannschaften in der Regionalliga West. Gerade wenn man auswärts in Rödinghausen gespielt hat, war es immer sehr eklig. Diese Saison läuft es es aber so gut war gar nicht in der Mannschaft. Und Oberhausen spielt auch noch eine Top-Saison. Deswegen denke ich, dass Oberhausen am Ende auch gewinnen wird.
Tipp: 2:0 für RW Oberhausen
Wenn die Velberter weiter hart an sich arbeiten und kämpfen, könnten die es schaffen. Aber ich denke, Gütersloh ist zu Hause einfach sehr stark. Da hatten wir es mit Duisburg am ersten Spieltag auch sehr, sehr schwer, konnten aber noch mit 1:0 gewonnen.
Tipp: 2:0 für den FC Gütersloh
Fortuna Köln spielt eine überragende Saison, haben auch einige Top-Spieler in ihren Reihen. Düsseldorf II ist wie eine typische U23-Mannschaft spielerisch sehr stark. Ich denke aber, dass Fortuna Köln den Lauf oben fortsetzen wird.
Tipp: 3:1 für Fortuna Köln
Mit den Ansprüchen, die der Verein eigentlich vertritt, ist es für Lotte wohl keine besonders gute Phase. Auch Wiedenbrück hat es schwer, kämpft gerade gegen den Abstieg. Mit Bocholt und Duisburg hatten wir da aber auch sehr eklige Spiele. Es wird also nicht leicht, ich setzte aber auf Lotte.
Tipp: 2:0 für die Sportfreunde Lotte
Siegen ist anfangs sehr gut in die Saison gestartet, hat dann aber auch sehr schnell den Trainer gewechselt. Inzwischen läuft es wohl auch wieder ein bisschen besser. Von den Einzelspielern herrscht da auch sehr hohe Qualität. Mit manchen davon, wie Cagatay Kader und Florian Mayer, habe ich auch schon selbst zusammengespielt.
Paderborn halte ich für eine spielerisch starke Mannschaft. Mit Duisburg haben wir dort auch unser erstes Spiel verloren (1:2).
Tipp: 2:1 für die Sportfreunde Siegen
Gladbach gehörte zuletzt immer zu den stärksten U23-Mannschaften, hatten nun aber auch wieder ein paar Probleme. Ich erinnere mich besonders, dass wir mit Duisburg in Gladbach den Aufstieg feiern konnten. Das war eine überragende Erfahrung vor großer Kulisse. Dortmund hat aber auch immer Topspieler in den eigenen Reihen, ob in der U23 oder in den Jugendbereichen, die hochgezogen werden. Ich tippe auf ein Unentschieden.
Tipp: 1:1
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: