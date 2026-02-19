RL-Tipp mit Malek Fakhro: Köln und RWO geben sich keine Blöße

Malek Fakhro feierte mit dem MSV Duisburg zuletzt die Meisterschaft in der Regionalliga. Für FuPa tippt er den 23. Spieltag der Regionalliga West. – Foto: IMAGO/ Nico Herbertz

Malek Fakhro ist in der Regionalliga West längst ein bekanntes Gesicht. Für den MSV Duisburg und den 1. FC Bocholt stellte der gebürtige Essener zuletzt seinen Torriecher unter Beweis. Mit neun Treffern verhalf er den Duisburgern sogar zur lang ersehnten Rückkehr in die 3. Liga. Danach trennten sich die Wege.

Seit vergangenem Sommer schnürt der 28-Jährige seine Schuhe für den Hallescher FC in der Regionalliga Nordost. Eine große Umgewöhnung zur West-Staffel war das für ihn jedoch nicht: "Für mich gibt es da keinen großen Unterschied. Vielleicht wird in der Regionalliga West etwas mehr Fußball gespielt. Hier ist es dann viel kampfbetonter. Die Intensität ist schon sehr hoch, dazu gibt es auch einige Traditionsvereine mit vielen Zuschauern.“

Mit sieben Treffern aus den ersten 20 Spielen ist Fakhro derzeit der treffsicherste Spieler des HFC. Zu Beginn der Saison konnte er sich allerdings nicht ausschließlich auf den Sport konzentrieren: "Meine Frau war schwanger. Das war in der Hinrunde manchmal etwas schwierig, da musste ich auf viele Dinge achten. Aber mittlerweile ist mein Sohn auf der Welt und mein Kopf ein Stück weit freier geworden.“

Eine Doppelbelastung kennt Fakhro ohnehin. Als Nationalspieler des Libanon reist er regelmäßig um die Welt: "Schwer fällt mir das nicht. Ich fühle mich eher geehrt dadurch, dass ich für das Land meiner Eltern spielen darf.“

Die Regionalliga West verfolgt er weiterhin genau. Eine Rückkehr in den Westen schließt er auch nicht aus: "Meine Eltern und meine Familie wohnen in Essen. Natürlich habe ich auch einen riesigen Bezug zum Ruhrgebiet und zum Ruhrpott. Im Fußball weiß man nie, wohin der Weg dich führt.“

Klar sei aber: "Es muss in Sachen Mannschaft, Trainer und den Zielen des Vereins alles passen. Und dann kann man schauen, was passiert. Aber ich fühle mich auch hier beim Hallescher FC sehr wohl. Wir sind gut in die Rückrunde gestartet, ich habe mich eingelebt – deswegen ist erstmal alles top.“

Im Zuge des Experten-Tipps für den 23. Spieltag wirft Fakhro aber noch einmal den Blick auf den altbekannten Ligabetrieb.