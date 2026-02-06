RL-Tipp mit Jan Wellers: Remis im Spitzenspiel, Bocholt siegreich

Jan Wellers (re.), hier noch in Diensten des 1. FC Bocholt. – Foto: Imago/ Klumpen Sportfoto

Insgesamt lief Wellers für fünf verschiedene Klubs in der Regionalliga West auf: RW Oberhausen, den VfB Homberg, Fortuna Köln, den 1. FC Bocholt und die Sportfreunde Lotte. Dauerhafte Engagements wurden daraus allerdings nie. "Irgendwann muss man sich auch mal fragen, was man in Zukunft erreichen will und wo es hingehen soll", schildert der 25-Jährige. So reifte in der Wintervorbereitung der Entschluss, den Fokus stärker auf den eigenen Beruf zu legen. Gezielt ging es also eine Liga nach unten zum SV Biemenhorst, wobei er auch das Geschehen in der Regionalliga West nicht aus den Augen verliert. "Ich habe ja lange in der Regionalliga gespielt, kenne noch den ein oder anderen mit dem ich auch zusammengespielt habe."

Zwei seiner ehemaligen Vereine dürfen sogar intensiv vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Auf einen klaren Favoriten will sich Wellers jedoch nicht festlegen: "Das wird eine knappe Kiste zwischen Fortuna Köln und RW Oberhausen und ich gönne es beiden Vereinen sehr, weil beide die Qualität haben, in der 3. Liga zu bestehen. Vielleicht auch noch der Gütersloh, das ist ein eingeschworener Haufen. Die sind seit ein paar Jahren jetzt so schon zusammen und der Trainer (Anm.d.Red.: Julian Hesse) dort macht auch sehr, sehr gute Arbeit in einem tollen Umfeld."

Ob der jüngste Bezug zur Liga seinen Tipps für den 21. Spieltag zusätzlichen Erfolg bringt, wird sich zeigen.

Hinweis: Die beiden bereits abgesagten Spiele vom Sonntag werden für den Experten-Tipp nicht mit einbezogen.