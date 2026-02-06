RL-Tipp mit Jan Wellers: Remis im Spitzenspiel, Bocholt siegreich

Insgesamt lief Wellers für fünf verschiedene Klubs in der Regionalliga West auf: RW Oberhausen, den VfB Homberg, Fortuna Köln, den 1. FC Bocholt und die Sportfreunde Lotte. Dauerhafte Engagements wurden daraus allerdings nie. "Irgendwann muss man sich auch mal fragen, was man in Zukunft erreichen will und wo es hingehen soll", schildert der 25-Jährige. So reifte in der Wintervorbereitung der Entschluss, den Fokus stärker auf den eigenen Beruf zu legen. Gezielt ging es also eine Liga nach unten zum SV Biemenhorst, wobei er auch das Geschehen in der Regionalliga West nicht aus den Augen verliert. "Ich habe ja lange in der Regionalliga gespielt, kenne noch den ein oder anderen mit dem ich auch zusammengespielt habe."
Zwei seiner ehemaligen Vereine dürfen sogar intensiv vom Aufstieg in die 3. Liga träumen. Auf einen klaren Favoriten will sich Wellers jedoch nicht festlegen: "Das wird eine knappe Kiste zwischen Fortuna Köln und RW Oberhausen und ich gönne es beiden Vereinen sehr, weil beide die Qualität haben, in der 3. Liga zu bestehen. Vielleicht auch noch der Gütersloh, das ist ein eingeschworener Haufen. Die sind seit ein paar Jahren jetzt so schon zusammen und der Trainer (Anm.d.Red.: Julian Hesse) dort macht auch sehr, sehr gute Arbeit in einem tollen Umfeld."
Ob der jüngste Bezug zur Liga seinen Tipps für den 21. Spieltag zusätzlichen Erfolg bringt, wird sich zeigen.
Hinweis: Die beiden bereits abgesagten Spiele vom Sonntag werden für den Experten-Tipp nicht mit einbezogen.
Oberhausen hat in der Winterpause personell noch einmal nachgelegt. Mit Timur Kesim kam ein Rückkehrer hinzu. Auch Fortuna Köln hat sich erneut verstärkt. Ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe.
Tipp: 1:1
Schalke ist für mich eine klassische U23-Mannschaft, die häufig eine überragende Hinrunde spielt und zu Recht oben steht, dann aber nach der Winterpause einbricht. Lotte hat den Kader verkleinert, was ihnen guttut. So kann man im Team auch noch einmal etwas enger zusammenrücken. Die Mannschaft ist intakt und ist auch auf einem aufsteigenden Ast und man spielt ja auch in Lotte. Ich tippe auf einen Heimsieg.
Tipp: 2:0 für die Sportfreunde Lotte
Bocholt hat in der Winterpause viel personell nachgelegt, auch mit einigen Hochkarätern und einem neuen Trainer (Anm.d.Red.: René Lewejohann). Ich würde sagen, er weiß, wohin er mit der Mannschaft will. Ich glaube, dass Bocholt auf einem guten Weg ist. Sie müssen allerdings die Qualität, die sie haben, auch konstant aufs Parkett bekommen, um oben anzugreifen.
Ich glaube aber auch, dass sie mit dem Aufstieg dieses Jahr nichts mehr zu tun haben, auch wenn das intern immer so ein kleines Ziel gewesen ist. Düsseldorf II kann ich nicht so richtig einschätzen, da bin ich ehrlich. Sie sind auch immer für eine Überraschung gut und dagegen hat Bocholt sich ja auch immer irgendwie schwer getan.
Tipp: 2:1 für den 1. FC Bocholt
Velbert hat zuletzt nach längerer Zeit wieder gewonnen und sich wie viele andere Teams im Winter verstärkt, bei hoher Fluktuation im Kader. Gladbach hat mit Oliver Kirch einen neuen Trainer, nachdem Eugen Polanski zu den Profis gewechselt ist. Ein schwieriges Spiel.Ich tippe auf ein Unentschieden.
Tipp: 1:1
Hier bin ich sehr unsicher. Rödinghausen hat auch einen neuen Trainer (Anm.d.Red.: Julian Fleischer), deshalb vielleicht auch eine neue Spielidee. Beide müssen gewinnen, um unten rauszukommen. Ich sage, Bochum bringt alles aufs Parkett, was sie haben und gewinnt zu Hause.
Tipp: 2:0 für den VfL Bochum II
In Wuppertal brennt seit Jahren schon der Baum. Die erwarten immer irgendwelche Überdinge, wobei dort irgendwie alles drunter und drüber läuft, nach meinem Empfinden. Dortmund II hat unfassbare Qualität, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Es ist trotzdem eine sehr, sehr junge Mannschaft.
Ich rechne mit einem sehr kampfbetonten Spiel. Ob Dortmund den Kampf annimmt, wird man sehen. Ob Wuppertal fußballerisch mithalten kann, sei dahingestellt – ich glaube eher nicht.
Und dementsprechend wird Dortmund das Spiel und nach Rückstand gewinnen.
Tipp: 3:1 für Borussia Dortmund II
Ein Nachbarschaftsduell. Paderborn ist eine sehr, sehr eklige Truppe, steht auch immer im sicheren Mittelfeld. Die haben dort nicht so viel mit dem Aufstieg, aber auch nicht so viel mit dem Abstieg zu tun, auch wenn sie jetzt Zwölfter sind. Wie Wiedenbrück brauchen sie aber auch definitiv Punkte. Wiedenbrück hat mit dem Niklas Szeleschus einen Rückkehrer vermelden können, der allerdings noch verletzt ist. Ich gehe hier mit einem torlosen Remis.
Tipp: 0:0
