RL-Tipp mit Ismail Jaroui: Remis für Velbert, Köln siegt im Topspiel

Ismail Jaroui tippt den 22. Spieltag der Regionalliga West. – Foto: Jochen Classen

Von seiner Station als Jugendtrainer bei RW Oberhausen wagte Ismail Jaroui den Sprung zu den Senioren, führte schlussendlich die SSVg Velbert zum Aufstieg in die Regionalliga West. Auf dem neuen Niveau wollte es jedoch nicht wie zuvor funken, der Verein installierte nach den ersten elf Spiele Bogdan Komorowski als Nachfolger.

Auch Jaroui musste nicht lange nach seinem nächsten Klub Suche. Um die Jahreswende wurde er als neuer Trainer der U19 des Wuppertaler SV vorgestellt. Die Veränderungen in seiner Herangehensweise als Coach sind klar. "Im Fokus steht die Ausbildung", sagt er. " Die Zielsetzung ist ganz klar, dass wir die Spieler auf den Seniorenfußball vorbereiten. Das heißt, dass sich die Zielsetzung ein bisschen verlagert, auch wenn bei uns die Ergebnisse auch eine Rolle spielen."

Für den gebürtigen Wuppertaler ist der erste Eindruck hinter die Kulissen des WSV positiv. "Es ist kein Nachwuchsleistungszentrum, aber ein Nachwuchszentrum. Dort gibt es einen Kraftraum unten für die Jugendspieler und Trainerbüros. Mit den Rahmenbedingungen kann man da sehr, sehr gut arbeiten."

Neben dem WSV herrscht aber naturgemäß auch noch Sympathie gegenüber den Velbertern. "Man verbindet viel mit den Spielern auch, die dort aktiv sind. Der Kern ist ja derselbe, der damals auch von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen ist, bis auf wenige Veränderungen. Von daher hat man eine Verbundenheit zu beiden Vereinen, würde ich sagen."