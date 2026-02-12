RL-Tipp mit Ismail Jaroui: Remis für Velbert, Köln siegt im Topspiel

Von seiner Station als Jugendtrainer bei RW Oberhausen wagte Ismail Jaroui den Sprung zu den Senioren, führte schlussendlich die SSVg Velbert zum Aufstieg in die Regionalliga West. Auf dem neuen Niveau wollte es jedoch nicht wie zuvor funken, der Verein installierte nach den ersten elf Spiele Bogdan Komorowski als Nachfolger.
Auch Jaroui musste nicht lange nach seinem nächsten Klub Suche. Um die Jahreswende wurde er als neuer Trainer der U19 des Wuppertaler SV vorgestellt. Die Veränderungen in seiner Herangehensweise als Coach sind klar. "Im Fokus steht die Ausbildung", sagt er. " Die Zielsetzung ist ganz klar, dass wir die Spieler auf den Seniorenfußball vorbereiten. Das heißt, dass sich die Zielsetzung ein bisschen verlagert, auch wenn bei uns die Ergebnisse auch eine Rolle spielen."
Für den gebürtigen Wuppertaler ist der erste Eindruck hinter die Kulissen des WSV positiv. "Es ist kein Nachwuchsleistungszentrum, aber ein Nachwuchszentrum. Dort gibt es einen Kraftraum unten für die Jugendspieler und Trainerbüros. Mit den Rahmenbedingungen kann man da sehr, sehr gut arbeiten."
Neben dem WSV herrscht aber naturgemäß auch noch Sympathie gegenüber den Velbertern. "Man verbindet viel mit den Spielern auch, die dort aktiv sind. Der Kern ist ja derselbe, der damals auch von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen ist, bis auf wenige Veränderungen. Von daher hat man eine Verbundenheit zu beiden Vereinen, würde ich sagen."
Es ist ein besonderes Spiel, weil ich zu beiden Vereinen Verbindung habe. Ich war drei Jahre in Oberhausen als Jugendtrainer tätig, das heißt, ich durfte dort echt gute Leute im Hintergrund kennenlernen. Oberhausen ist ein toller Verein, mit dem ich sehr viel verbinde, wo ich auch eine tolle Entwicklung als Trainer nehmen durfte. Und Velbert, klar, die tollen Momente des Aufstiegs, die wird man natürlich nicht so einfach vergessen, es war schon auch eine tolle Zeit.
Velbert hat zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielt, muss man sagen. Das ist auch der Charakter der Mannschaft, weil der Kern einfach besonders ist. Ich würde einfach, damit beide Mannschaften einen Punkt mitnehmen, auf Remis gehen.
Tipp: 1:1
Ich denke, wenn die Fortuna ihr Pressing gut durchbringt, dann werden sie das Spiel kontrollieren. Gütersloh hat ein sehr, sehr gutes Umstandsspiel, wenn sie da freie Räume bekommen, kann es auch super gefährlich werden. Mit Patrik Twarzdik auf der einen Seite und Enzo Wirtz auf der anderen stehen sich auch zwei Top-Stürmer gegenüber.
Fortuna Köln ist für mich die Mannschaft der Saison, ist zu Hause auch noch ungeschlagen. Klar, sie sind auch als Mitfavorit in die Saison gegangen, haben aber wirklich auch abgeliefert. Güterlsoh leistet im Rahmen der Möglichkeiten hervorragende Arbeit und holt aus den Rahmenbedingungen wohl alles raus. Ich würde trotzdem sagen, dass die Fortuna das Maß aller Dinge ist.
Tipp: 2:0 für Fortuna Köln
Der Bonner SC hat zum Ende der Hinrunde viel Selbstvertrauen gesammelt, die Formkurve ging da klar nach oben. Fortuna Düsseldorf kommt viel über Tempo und mit individuelle Qualität. Ich würde sagen es ist ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich der Bonner SC durchsetzt.
Tipp: 2:1 für den Bonner SC
Für Wiedenbrück geht es um alles. Ich denke, die werden alles in die Waagschale schmeißen, sind gerade über Standardsituationen immer gefährlich und darüber auch oft enge Spiel entschieden. Ich denke, es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Für Wiedenbrück ist es im eigenen Stadion ist eine wichtige Partie, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ich tippe auf ein ein intensives Spiel und ein Unentschieden.
Tipp: 1:1
Zweitvertretungen sind immer so eine Wundertüte. Beide Teams sind sich ebenbürtig und auch zuletzt ordentliche Ergebnisse eingefahren, Lotte hat gegen Dortmund 1:1 gespielt. Köln ist grundsätzlich auch sehr heimstark. Es wird eng, ich sage aber, dass Köln gewinnt.
Tipp: 1:0 für den 1. FC Köln II
Hier treffen die beiden Top-Torjäger Eduard Probst und Jan Urbich aufeinander. Gladbach hat zuletzt drei Spiel verloren und strotz jetzt nicht gerade vor Selbstvertrauen. Für Rödinghausen geht es darum, den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Aufgrund der tabellarischen Situation wäre es eigentlich für uns gut, wenn Gladbach die Niederlagen aus dem Kopf bekommt und gegen Rödinghausen gewinnt, damit der Wuppertaler SV da vorbeiziehen kann. Gladbach sollte mehr Ballbesitz haben, muss Lösungen finden gegen eine gut organisierte Defensive. Ich tippe auf Gladbach.
Tipp: 1:0 für Borussia Mönchengladbach II
Der 1. FC Bocholt galt bei vielen als Mitfavorit auf den Aufstieg am Anfang der Saison. Ist in der Hinrunde aber hinter den Erwartungen geblieben, muss man auch klar sagen. Ich kenne den "Lewe" (Trainer René Lewejohann, Anm.d.Red.) noch aus RWO-Zeiten.
Ich denke, dass er da an den richtigen Schnellschrauben drehen wird. Auch wenn sie zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf verloren haben (0:3), glaube ich, wird er die richtigen Mittel finden.
Tipp: 2:0 für den 1. FC Bocholt
Dortmund hat eine brutale Offensive. Wenn die einmal ins Rollen kommen, dann sind sie ganz, ganz schwer zu halten. Zumal sie ja nicht den Top-Torjäger haben, sondern das verteilt sich ja auf ganz viele Schultern.
Bochum hatte in dieser Saison wirklich häufig Pech, muss ich sagen. Sie spielen eigentlich aber guten Fußball. Als wir in der Hinrunde mit Velbert im Ruhrstadion gespielt haben, war es ja auch individueller Fehler des Torhüters, mit dem wir einen Punkte mitnehmen konnten. Bochum braucht eine sehr gute, stabile defensive Leistung, um lange im Spiel zu bleiben. Ich denke, schlussendlich wird sich Dortmund trotzdem durchsetzen.
Tipp: 3:1 für Borussia Dortmund II
Hier kann ich keinen Tipp abgeben, schaue aber trotzdem gerne aufs Spiel. Schalke spielt eine richtig gute Saison und kann mit einem Sieg auf Platz zwei springen. Die haben dort auch Andri Buzzolli, den ich im vergangenen Jahr als Spieler hatte und mit seinen Toren und Vorlagen einen Riesenanteil daran hatte, dass wir schlussendlich aufgestiegen sind. Mit Jakob Fimpel ist dort ein sehr guter Trainer, der die Mannschaft auch passend einstellen wird.
Ein Ergebnis werde ich nicht voraussagen. Ich vertraue auf jeden Fall den Verantwortlichen, dass sie alles dafür tun, um erfolgreich zu sein, weil wir die Punkte im Abstiegskampf sehr gut gebrauchen können.
Tipp: -
