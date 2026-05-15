RL-Tipp: Marc Beckert über die "Saison-Logik" beim 1. FC Bocholt

Beckert, hier noch im Trikot des 1. FC Bocholt. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Mit dem 1. FC Bocholt schaffte Marc Beckert einst den Aufstieg in die Regionalliga, verabschiedete sich schlussendlich mit der phänomenalen Vizemeisterschaft und als Kapitän vom Hünting. Nach einem einjährigen Engagement für den SV Biemenhorst vertritt der 34-Jährige heute die Farben des TuS Stenern in der Bezirksliga. Das Geschehen rund um den 1. FC Bocholt verfolgt er weiterhin hautnah, aber auch mit einem sehr kritischen Blick.

Nach seiner Zeit in Bocholt grenzte das Jahr in der Oberliga für den damaligen Aufsteiger SV Biemenhorst einem Kulturschock. "Da ist meine Front der Professionalität gegen die eines Amateurfußballers schon gegeneinander geprallt“, erklärt Beckert. Plötzlich hatte der Besuch der örtlichen Kirmes oder beim Schützenfest Priorität gegenüber dem Fußball. "Das waren Dinge für mich, die ich so nicht kannte. Was Feste angeht, war das aber wirklich Champions League."

"Ehrlich gesagt gar nicht“, sagt Beckert auf die Frage, wie schnell er sich vom Profi-ähnlichen Alltag verabschieden konnte. Die Professionalität habe ihn über Jahre geprägt. Ernährung, Abläufe und tägliche Routinen seien weiterhin fest in seinem Leben verankert. "Ich habe jetzt nicht von 100 auf 0 runtergefahren. Das funktioniert gar nicht.“

Auch mit etwas zeitlichem Abstand verfolgt Beckert das Geschehen rund um den 1. FC Bocholt immer noch sehr intensiv. Besonders mit Blick auf die aktuelle Entwicklung zeigt er sich allerdings kritisch.

Eigentlich habe der Wechsel zum TuS Stenern sogar schon vor dem Engagement in Biemenhorst festgestanden. Über einen Arbeitskollegen und Freund war Beckert frühzeitig mit dem Verein in Kontakt gekommen. Besonders die ambitionierte Ü32-Mannschaft habe ihn gereizt. Zweimal wurde das Team zuletzt deutscher Vizemeister.

"Ich habe mich mit der Art und Weise, wie auf dem Platz in dieser Saison erneut aufgetreten wurde, nicht unbedingt identifizieren können“, erklärt Beckert. Ihm fehle ein Stück weit der "Malocher-Fußball“, den viele Fans über Jahre in ihr Herz schließen konnten. Besonders die Demut vieler Akteure vermisst er aktuell.

Dabei bezieht Beckert seine Kritik ausdrücklich nicht nur auf die Mannschaft. "Es ist immer ein großes Ganzes“, betont er. Für nachhaltigen Erfolg müssten viele Kleinigkeiten zusammenpassen, sowohl auf dem Platz als auch im Umfeld. In seinen Augen herrsche derzeit zu viel Unruhe im Verein.

"In den Jahren, wo der Verein erfolgreich war, hat man auf dem Platz und drumherum eine Einheit gespürt“, sagt Beckert. Deshalb seien es inzwischen eher persönliche Verbindungen zu ehemaligen Mitspielern, die ihn noch zu Heimspielen des FCB ziehen würden.

Vor allem in den üblichen Ligaspielen habe er die alte "Hünting-Mentalität" vermisst. Wohingegen gerade bei starken Auftritten im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg oder Rot-Weiß Oberhausen die Mannschaft gezeigt hat, welches Potenzial in ihr schlummert. "Irgendwie fehlen mir hier und da die richtigen Leader auf dem Platz", sagt Beckert.

Beim letzten Saisonspiel gegen RW Oberhausen möchte er zum Abschied seines langjährigen Freunds Lucas Fox, Torhüter beim FCB, noch einmal vor Ort mitfiebern. "Wie der gesamte Verein" hofft auch Beckert bald wieder auf erfolgreichere Zeiten.

1. FC Bocholt -RW Oberhausen

"Mit dem Hintergrund der Niederrheinpokal-Enttäuschung habe ich im Gefühl, dass Oberhausen etwas gutmachen möchte. Dazu kommt, dass der Moritz Stoppelkamp noch sein letztes Spiel geben wird und sie sich auswärts reinhauen werden. Natürlich gönne ich es am liebsten meinem Kumpel Lucas Fox noch mal ein Zu-Null-Spiel, weil ich weiß, wie wichtig ihm das ist. Aber es würde einfach zur Saison passen, dass man am Ende dann doch noch mal die Fußball-Romantik hinten anstellen muss und eher die 'Saison-Logik' greift." Tipp: 2:1 für RW Oberhausen

1. FC Köln II - FC Schalke 04 II

Schalke hat gegen Bocholt (1:0) bewiesen, dass die Mannschaft weiterhin seriös und stabil auftritt und auch da denke ich, will man nochmal die Saison bestätigen. Dazu kommt, dass beim dem Trainerteam von Schalke extrem viel Fußballkompetenz vorhanden ist. Gerade wenn ich die Standardvarianten und die taktische Struktur auf dem Platz beobachte, wirkt das für mich immer außergewöhnlich gut vorbereitet. Ich weiß nicht, wer da die Strippen komplett in der Hand hat. Ich muss aber sagen, auch wenn ich mich noch nicht mit Jakob Fimpel persönlich ausgetauscht habe, bin ich ein Riesenfan von ihm. Tipp: 2:1 für den FC Schalke 04 II Wuppertaler SV - Bonner SC Morgen, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV Bonner SC Bonner SC 14:00 live PUSH "Bonn spielt eine richtig stabile Saison und wird sich keineswegs vor Wuppertal verstecken. Nach der Niederlage aus der Vorwoche (1:2 gegen die Sportfreunde Lotte) haben sie auch etwas gutzumachen. Trotzdem glaube ich, dass Wuppertal vor der Heimkulisse nochmal richtigen Endspielcharakter und maximale Emotionalität auf den Platz bringen wird und dadurch vielleicht den entscheidenden Tick mehr Energie an den Tag legt." Tipp: 2:1 für den Wuppertaler SV SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II

Wiedenbrück kommt natürlich mit Rückenwind aus dem Sieg gegen Rödinghausen (1:0) und wird zuhause wirklich alles investieren. Ich weiß ja selber, wie unangenehm es ist, dort im Hexenkessel zu spielen. Dortmund besitzt aber zu viel individuelle Qualität, um von Wiedenbrück komplett kontrolliert zu werden, deswegen wird es ein intensives Spiel mit sehr, sehr viel Spannung. Tipp: 1:1 SC Paderborn II - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II SV Rödinghausen SV Rödinghausen 14:00 live PUSH

Paderborn kommt mit dem Momentum aus dem Sieg in Velbert (3:1). Rödinghausen wirkte in meinen Augen zuletzt überraschend passiv. Die spielerische Freiheit einer Zweitvertretung am letzten Spieltag könnte dann doch nochmal den Unterschied machen, weil Rödinghausen doch nochmal mit einer Portion Druck komm Tipp: 2:1 für den SC Paderborn II Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen SSVg Velbert SSVg Velbert 14:00 PUSH

"Zu Hause werden die Siegener, denke ich, nichts herschenken. Velbert wird nochmal alles investieren, um die minimale Hoffnung am Leben zu halten, doch die Heimstärke und Stabilität von Siegen dürfte am Ende für mich den Unterschied machen." Tipp: 2:1 für die Sportfreunde Siegen Sportfreunde Lotte - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte SF Lotte SC Fortuna Köln Fortuna Köln 14:00 live PUSH

"Ich bin Freund davon, dass man nochmal am Ende die Saison bestätigt. Ich glaube entsprechend, dass Köln als Meister mit einem Statement abschließen wollen. Lotte ist unangenehm, aber Fortuna ist einfach einen Tacken reifer und effizienter." Tipp: 2:1 für Fortuna Köln

VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II

"Das Spiel dürfte dann doch eher frei als nervös werden, behaupte ich mal, auch wenn Düsseldorfs erste Mannschaft eine besondere Rolle hat, die aber auf das Spiel der Zweitvertretung keine Auswirkung hat. Ich tippe auf ein offenes Spiel mit Toren auf beiden Seiten." Tipp: 2:2 Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II FC Gütersloh FC Gütersloh 14:00 PUSH