 2026-04-29T13:32:52.058Z

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RL-Tipp: Kevin Hagemann glaubt noch an Rettung des Wuppertaler SV

Kevin Hagemann, langjähriger Spieler für den Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf II und die SSVg Velbert tipp für uns den 32. Spieltag in der Regionalliga West.

von Markus Becker · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
Hagemann schnupperte mit dem WSV auch mal am Drittliga-Aufstieg.
Hagemann schnupperte mit dem WSV auch mal am Drittliga-Aufstieg. – Foto: Patrik Otte

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Mit Höhen und Tiefen erlebte Kevin Hagemann seine Zeit in der Regionalliga West. Besonders für den Wuppertaler SV wurde der Vollblutsstürmer über die Jahre zu einer prägenden Figur und führte den Klub bis zu seinem Abschied in der Vorsaison auch noch als Kapitän aufs Feld. Inzwischen schnürt der 35-Jährige die Schuhe eine Niveau drunter - in der Oberliga Westfalen für den TuS Ennepetal. Ein Wiedersehen unter alten Bekannte, schließlich begann Hagemann seiner Zeit noch die eigene Seniorenlaufbahn an gleicher Stelle: "Aber es war nach wie vor ein gewohntes Umfeld", berichtet er. "Das liegt aber auch daran, dass noch viele Leute von damals im Verein tätig sind. Mit dem Umfeld ist mir dann auch relativ leicht gefallen, mich da schnell wieder einzuleben."

Eine Rückkehr in die Viertklassigkeit schließt er aus: "Da brauche ich auch nicht viel drum herum reden, dass ich mich dahingehend nicht mehr verändern werde. Dass ich nochmal in die Regionalliga wechsle, ist sehr, sehr unwahrscheinlich."

Neben seiner Zeit beim WSV trat Hagemann auch für die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga auf, kommt dabei insgesamt auf 275 Einsätze bei 75 Toren. Auch trotz mancher Saison im Abstiegskampf möchte Hagemann die Zeit keinesfalls missen: "Sowas wie den Abstiegskampf in der letzten Saison - auch wenn er gut ausgegangen ist - versuche ich auszublenden", schildert er. "Es ist etwas Besonderes, wenn du mal an der Hafenstraße gespielt hast oder am Tivoli vor 27.000 Zuschauern. Das sind eindrucksvolle Momente und dafür bin ich sehr dankbar."

Die aktuelle sportliche Schieflage des WSV verfolgt Hagemann mit Besorgnis: "Das tut mir natürlich sehr weh, weil ich noch einen engen Draht zu einigen Spielern habe. Ich glaube aber trotzdem noch an die Jungs, auch wenn es gerade schwierig aussieht. Es sind noch genug Spiele da, um zumindest die Abstiegsplätze zu verlassen."

Ein möglicher Gang in die Oberliga wäre aus seiner Sicht problematisch: "Das wäre besonders traurig für den Verein. Und es wird extrem schwierig, da wieder rauszukommen. Ich will aber gar nicht so weit denken, ehrlich gesagt. Weil ich immer noch an die Jungs glaube."

Wie es der Zufall will, misst sich der WSV im Klassenerhalt auch mit einem weiteren Ex-Klub von Hagemann, der SSVg Velbert. Auf die Frage, wem er im Zweifel die Daumen drücken würde, bleibt er ehrlich: "Ich habe acht Jahre für Wuppertal gespielt. Velbert wünsche ich es natürlich auch nicht, aber wenn ich mich entscheiden muss, sage ich Wuppertal."

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VfL Bochum II - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

Ich habe gesehen, dass der Abstand von RWO zwischenzeitlich noch geringer war. Jetzt ist es vielleicht schon ein Stück weit entschieden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht nicht mehr allzu viel Feuer und Glaube drinsteckt.

Tipp: 1:1

Wuppertaler SV - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

Da steht vielleicht noch so ein 0:7 aus der vergangenen Saison im Raum. Das sollte zusätzliche Motivation sein, das mal wieder glatt zu ziehen. Gütersloh habe ich als einen fiesen Gegner in Erinnerung, eine absolut eklige Mannschaft im positiven Sinne. Ich würde aber sagen, dass die Jungs die Kurve kriegen und zu Hause gewinnen.

Tipp: 3:1 für den Wuppertaler SV

Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

Gladbach II gehörte für mich in der Vergangenheit immer zu den stärksten Zweitvertretungen. Aktuell spielen sie auch eine sehr solide Saison. Bocholt hinkt mit den vielen prominenten Namen, die dorthin gewechselt sind, vielleicht den Erwartungen etwas hinterher. Mit so einer Scoring-Maschine wie Stipe Batarilo oder Dominik Lanius hinten drin hätte eigentlich mehr möglich sein müssen.

Tipp: 2:0 für Borussia Mönchengladbach II

1. FC Köln II - SV Rödinghausen

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
16:00live

Puh, in Köln habe ich nie gern gespielt, auch wenn wir dort immer relativ erfolgreich waren. Ich glaube, dass es ein torreiches Spiel sein wird.

Tipp: 2:2

SC Wiedenbrück - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

Ich denke, dass auf der Partie eine Menge Druck lastet. Aufgrund der Brisanz des Spiels glaube ich, dass Velbert einen Punkt erkämpfen wird.

Tipp: 0:0

Sportfreunde Siegen - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

Bonn hat sich den Klassenerhalt ja schon gesichert. Ich will nicht sagen, dass dann die Luft raus ist. Aber da kann schon eine gewisse Lockerheit einkehren. Siegen kommt es vielleicht ein bisschen zugute, dass dort alles geklärt ist.

Tipp: 2:1 für die Sportfreunde Siegen

Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

Düsseldorf ist immer ein spielerisch starke Mannschaft, auch in den vergangenen Jahren. Ich glaube, dass das Jungs sind, die extrem hungrig sind zu punkten. Die Dynamik im Verein habe ich persönlich auch durchweg positiv erlebt. Jemand wie Charlison Benschop, ob verletzt oder nicht, kann die Jungs dort auch zusammenhalten und noch extrem anpeitschen.

Tipp: 2:1 für Fortuna Düsseldorf II

SC Paderborn II - Fortuna Köln

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

Ich glaube, dass Fortuna Köln sich in der Situation nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Auch wenn es in Paderborn sicherlich eklig zu spielen ist - das ist dort für mich eine gefestigte Mannschaft -, glaube ich, dass Köln gewinnen wird.

Tipp: 2:0 für Fortuna Köln

FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II

So., 03.05.2026, 17:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
17:00live

Kleines Derby. Da geht es um alles, egal was die tabellarische Situation sagt. Ich glaube, da sind beide Mannschaft angespitzt unbedingt gewinnen zu wollen.

Tipp: 2:1 für den FC Schalke 04 II