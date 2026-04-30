RL-Tipp: Kevin Hagemann glaubt noch an Rettung des Wuppertaler SV

Hagemann schnupperte mit dem WSV auch mal am Drittliga-Aufstieg. – Foto: Patrik Otte

Mit Höhen und Tiefen erlebte Kevin Hagemann seine Zeit in der Regionalliga West. Besonders für den Wuppertaler SV wurde der Vollblutsstürmer über die Jahre zu einer prägenden Figur und führte den Klub bis zu seinem Abschied in der Vorsaison auch noch als Kapitän aufs Feld. Inzwischen schnürt der 35-Jährige die Schuhe eine Niveau drunter - in der Oberliga Westfalen für den TuS Ennepetal. Ein Wiedersehen unter alten Bekannte, schließlich begann Hagemann seiner Zeit noch die eigene Seniorenlaufbahn an gleicher Stelle: "Aber es war nach wie vor ein gewohntes Umfeld", berichtet er. "Das liegt aber auch daran, dass noch viele Leute von damals im Verein tätig sind. Mit dem Umfeld ist mir dann auch relativ leicht gefallen, mich da schnell wieder einzuleben."

Eine Rückkehr in die Viertklassigkeit schließt er aus: "Da brauche ich auch nicht viel drum herum reden, dass ich mich dahingehend nicht mehr verändern werde. Dass ich nochmal in die Regionalliga wechsle, ist sehr, sehr unwahrscheinlich."

Neben seiner Zeit beim WSV trat Hagemann auch für die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga auf, kommt dabei insgesamt auf 275 Einsätze bei 75 Toren. Auch trotz mancher Saison im Abstiegskampf möchte Hagemann die Zeit keinesfalls missen: "Sowas wie den Abstiegskampf in der letzten Saison - auch wenn er gut ausgegangen ist - versuche ich auszublenden", schildert er. "Es ist etwas Besonderes, wenn du mal an der Hafenstraße gespielt hast oder am Tivoli vor 27.000 Zuschauern. Das sind eindrucksvolle Momente und dafür bin ich sehr dankbar."

Die aktuelle sportliche Schieflage des WSV verfolgt Hagemann mit Besorgnis: "Das tut mir natürlich sehr weh, weil ich noch einen engen Draht zu einigen Spielern habe. Ich glaube aber trotzdem noch an die Jungs, auch wenn es gerade schwierig aussieht. Es sind noch genug Spiele da, um zumindest die Abstiegsplätze zu verlassen."

Ein möglicher Gang in die Oberliga wäre aus seiner Sicht problematisch: "Das wäre besonders traurig für den Verein. Und es wird extrem schwierig, da wieder rauszukommen. Ich will aber gar nicht so weit denken, ehrlich gesagt. Weil ich immer noch an die Jungs glaube."

Wie es der Zufall will, misst sich der WSV im Klassenerhalt auch mit einem weiteren Ex-Klub von Hagemann, der SSVg Velbert. Auf die Frage, wem er im Zweifel die Daumen drücken würde, bleibt er ehrlich: "Ich habe acht Jahre für Wuppertal gespielt. Velbert wünsche ich es natürlich auch nicht, aber wenn ich mich entscheiden muss, sage ich Wuppertal."