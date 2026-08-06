RL-Tipp: Isaak Akritidis über seinen Wechsel von Bocholt nach Solingen

Isaak Akritidis (grünes Trikot, hier noch für den 1. FC Bocholt) tippt den 2. Spieltag der Regionalliga West. – Foto: Imago Images

Isaak Akritidis kennt die Regionalliga West aus eigener Erfahrung. Über mehrere Jahre lief der 24-Jährige für den 1. FC Bocholt auf, ehe er im Sommer zur 1. Spvg Solingen-Wald 03 wechselte. Nach einer von Verletzungen überschatteten Saison, in der er nur auf fünf Teileinsatze kam, soll in der Oberliga der Neustart gelingen. Für FuPa wirft er aber noch einmal den Blick in den Rückspiegel und tippt den 2. Spieltag in de Regionalliga West.

Solingen ist für Akritidis "kein Rückschritt, sondern eher mein Sprungbrett nach oben"

Einen großen qualitativen Unterschied in seinem neuen Umfeld sieht der Offensivspieler allerdings nicht. "Die Qualität in der Mannschaft ist schon sehr, sehr gut. Da trifft es ambitioniert genau richtig", sagt Akritidis über seinen neuen Verein, dem auch als Aufsteiger gute Chancen auf eine Top-Platzierungen zugeschrieben werden. So wiegt die Einschätzung von Akritidis umso schwerer: "Im Vergleich zur Regionalliga ist das jetzt kein riesiger Unterschied."

Den Wechsel in die Oberliga versteht der frühere Nachwuchsspieler des VfL Bochum und Wuppertaler SV ohnehin keineswegs als Dämpfer für seine fußballerische Laufbahn. Nach einer Seuchensaison in Bocholt möchte er in der Klingenstadt nämlich wieder durchstarten. "Ich war gefühlt das ganze Jahr verletzt. Wenn ich jetzt in die Oberliga gehe, ist das für mich kein Rückschritt, sondern eher mein Sprungbrett nach oben", erklärt der 24-Jährige.

Die Regionalliga hat Akritidis trotz seines Vereinswechsels weiterhin fest im Blick. "Ich verfolge das noch komplett", erklärt der 24-Jährige. Da Solingen üblicherweise sonntags spielt, nutzt er die Samstage, um die Regionalliga zu verfolgen. Auch seinen Ex-Klub verliert er dabei nicht aus den Augen: "Bocholt habe ich mir das letzte Spiel online angeguckt (0:0 gegen den VfB Hilden, Anm.d.Red.), weil ich da noch viele Jungs kenne." Für FuPa wirft Akritidis deshalb als Experte einen Blick auf den 2. Spieltag der Regionalliga West.

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FC Gütersloh - VfL Bochum II

Heute, 19:30 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh VfL Bochum VfL Bochum II 19:30 live PUSH

"Wenn ich in Gütersloh gespielt habe, war das immer ein sehr ekliges Spiel, weil Gütersloh zu Hause auch immer sehr griffig agiert hat. Daher setzte ich hier auch auf die Heimmannschaft." Tipp: 1:0 für den FC Gütersloh ____ Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II

"In meinen Augen ist das schon ein Top-Spiel, weil beide Mannschaften sehr ambitioniert sind. Die zweiten Mannschaften sind immer sehr, sehr gallig. Das macht sie manchmal auch zur Wundertüte, aber hier sehe ich Dortmund vorne. Schon in der letzten Saison hat mir Dortmund gefallen und das hat sich mit den neuen Spielern nicht geändert." Tipp: 2:1 für Borussia Dortmund II

____ SG Wattenscheid - Westfalia Rhynern

Morgen, 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 14:00 PUSH

"Ich habe gegen beide noch nicht gespielt, deswegen fällt es mir schwer, das hier einzuschätzen. Rhynern hat auf jeden Fall ein Statement im ersten Spiel gesetzt (3:2-Sieg gegen die Sportfreunde Siegen, Anm.d.Red.). Daher logge ich hier auch mal Rhynern ein. Tipp: 1:0 für Westfalia Rhynern ____ Sportfreunde Siegen - VfB Hilden

Morgen, 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen VfB 03 Hilden VfB Hilden 14:00 live PUSH

"Für mich ist Siegen einer Top-Favoriten in dieser Saison mit einigen brutalen Neuzugängen. Die werden das zu Hause machen. Von Hilden habe ich mir das erste Spiel gegen Bocholt (0:0, Anm.d.Red.) angeschaut. Das haben sie sehr gut gemacht, haben wenig zugleassen und auch in der zweiten Hälfte gute Akzente nach vorne gesetzt. Aber so zwingend waren sie nicht." Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Siegen ____ 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

"Den Hünting wollten wir immer verteidigen und zu Hause eine Macht sein. Bocholt hat auch Top-Spieler, wie ich finde. Schalke war letzte Saison sehr stark, hatte aber auch einige Abgänge. Ich kann das noch nicht richtig einordnen, wie sich das auf die Mannschaft auswirkt, deswegen sezte ich auf Bocholt." Tipp: 3:1 für den 1. FC Bocholt ____ SC Paderborn II - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 live PUSH

"In Paderborn musste ich häufig schlechte Erfahrungen machen, wenn ich dort gespielt habe. Die stellen wieder eine echt spielstarke Mannschaft. Mit dem zusätzlichen Heimvorteil bin ich dann auch bei Paderborn." Tipp: 2:1 für den SC Paderborn II ____ SV Rödinghausen - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen Bonner SC Bonner SC 14:00 live PUSH

"Rödinghausen finde ich in dieser Saison eigentlich sehr stark. Bonn ist aber auch eine sehr gut verteidigende Mannschaft. Man wussten schon damals als Aufsteiger, dass sie viele Spieler mit Qualität in ihren Reihen haben und das ist jetzt nicht anders." Tipp: 1:1 ____ SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach So., 09.08.2026, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 14:00 live PUSH "Bergisch Gladbach kenne ich nicht besonders gut. Sie haben gegen Wattenscheid jetzt 1:1 gespielt. Wiedenbrück habe ich in der Vergangenheit als sehr unangenehm erlebt. Ein Team, was dann zu Hause auch wenig zulässt, wie ich finde." Tipp: 2:0 für den SC Wiedenbrück ____ RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH