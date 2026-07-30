 2026-07-30T07:56:49.385Z

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RL-Tipp: Hilden-Trainer Molina geht selbstbewusst in den Saisonauftakt

Zum 1. Spieltag der Saison 2026/27 in der Regionalliga West übernimmt Antonio Molina, Trainer von Liga-Neuling VfB Hilden, unseren Experten-Tipp.

von Markus Becker · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Antonio Molina tippt den 1. Spieltag der Regionalliga West.
Antonio Molina tippt den 1. Spieltag der Regionalliga West. – Foto: Tom Klesper

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Regionalliga West
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Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Für nahezu den gesamten Kader des Aufsteigers VfB Hilden ist die Regionalliga absolutes Neuland. Das gilt auch für Cheftrainer Antonio Molina, der das Team gemeinsam mit Philipp Schütz betreut. Der 53-jährige Spanier wird ebenfalls seine ersten Erfahrungen in der vierthöchsten Spielklasse sammeln und fungiert zugleich als erster Experte für unseren Regionalliga-Tipp. Im Zuge dessen sprach er auch über die Ausgangslage des Aufsteigers vor dem Saisonauftakt gegen den 1. FC Bocholt (1. August, 16 Uhr).

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"Das soll nicht überheblich klingen, aber nervös bin ich überhaupt nicht“, sagt Molina mit Blick auf das erste Regionalliga-Spiel der Hildener Vereinsgeschichte."„Vielleicht kommt das am Freitag oder Samstag, das weiß ich nicht. Aber wir freuen uns auf diese Aufgabe Regionalliga. So empfinde ich das auch bei den Spielern.“

Für Molina selbst ist es die Rückkehr auf die Trainerbank. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er beim VfB als Sportlicher Leiter tätig. Zuvor hatte der Spanier die Hildener bereits in der Saison 2014/15 als Cheftrainer betreut.

Selbstbewusstsein als Schlüssel zum Erfolg

Wie für jeden Oberliga-Aufsteiger ist der Sprung in die Regionalliga enorm. Vor allem in der Vorbereitung macht sich der strukturelle Nachteil gegenüber den etablierten Klubs bemerkbar. "Wir hatten jetzt die 17. Trainingseinheit“, erklärt Molina und geht davon aus, dass die meisten Konkurrenten bereits doppelt so viele Einheiten absolviert haben. "Wir arbeiten alle sehr konzentriert und investieren enorm viel. Aber wir verdienen unser Geld eben alle woanders.“

Gerade in der Regionalliga beginnt für viele Vereine der Übergang zum Profitum. Entsprechend anspruchsvoll ist es für Aufsteiger, sich dauerhaft zu behaupten. Diese Erfahrung machte in der vergangenen Saison auch die SSVg Velbert. Der damalige Oberliga-Meister tat sich zunächst schwer, fand im Laufe der Spielzeit jedoch immer besser in die Liga und verpasste den Klassenerhalt letztlich nur knapp.

Kann der VfB aus dieser Entwicklung etwas mitnehmen? "Wir haben uns intensiv mit der Liga beschäftigt und geschaut, wie wir unsere Ziele erreichen können. Wir wissen auch, welche Stärken wir haben“, betont Molina. "Es ist sehr wichtig, selbstbewusst zu bleiben. Ich finde auch, dass Velbert das in der Rückrunde gut gemacht hat, wobei sie mit uns nicht unbedingt vergleichbar sind.“

Molina schwärmt vom Trainerkollegen

Zum Auftakt wartet mit dem 1. FC Bocholt direkt ein etablierter Regionalligist, der mittelfristig sogar den Sprung in die 3. Liga anstrebt. Der FCB hat seinen Kader erneut prominent verstärkt. Molina sieht den größten Coup allerdings auf der Trainerbank: "Der spektakulärste Transfer ist der Trainer.“ Gemeint ist Guerino Capretti, der unter anderem bereits Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga trainierte. "Ich beschäftige mich natürlich mit dem Fußball und finde es toll, wie er seine Mannschaften spielen lässt.“

Mit gesundem Selbstvertrauen und dem nötigen Respekt vor dem Gegner geht der Aufsteiger damit in seine Regionalliga-Premiere. Im Rahmen des Experten-Tipps hat Antonio Molina außerdem einen Blick auf die Konkurrenz geworfen.

Bonner SC - RW Oberhausen

Morgen, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

"Umkämpftes Spiel, ist wohl auch logisch im ersten Spiel der Regionalliga. Am Ende hoffe ich auf einen Sieg für RWO. Das hat nichts gegen Bonn zu tun - ganz im Gegenteil. Ich finde die auch sehr sympathisch. Aber ich würde mich für für Dennis Lichtenwimmer-Conversano freuen (sportlicher Leiter RW Oberhausen, Anm.d.Red.), ist ja auch ein VfB-Hildener."

Tipp: 2:1 für RW Oberhausen

Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

"Ich glaube, dass Gladbach eine Top-Mannschaft hat. Rödinghausen hat mit dem neuen Trainer (Fabian Lübbers, Anm.d.Red.) nochmal alles umgekrempelt. Sicherlich auch eine Mannschaft, die oben zu erwarten ist. Vom Gefühl her ein Unentschieden, damit können beide bestimmt erstmal leben."

Tipp: 1:1

Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00

"Lotte ist ein neu zusammengewürfelte, junge Mannschaft mit einem neuen Trainer. Deswegen sind sie auch ein bisschen unbekannt. Gütersloh wird wieder eine gute Rolle oben mitspielen, hat sich über die Jahre auch gut gut entwickelt."

Tipp: 2:1 für den FC Gütersloh

VfL Bochum II - Borussia Dortmund II

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00

"Geiles Ding. Bochum ist immer total attraktiv. Sie spielen immer einen guten Fußball - alle Bochumer, ob in der Jugend oder bei den Senioren. Für Dortmund vermute ich, dass sie noch viele Spieler bei den Profis haben. Individuell wird Dortmund besser sein, aber es ist ein offenes Spiel."

Tipp: 2:2

1. FC Köln II - SC Wiedenbrück

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

"Die Kölner kenne ich jetzt nicht, aber sie werden hoch gehandelt. Von der Tendenz setze ich also eher auf Köln."

Tipp: 2:1 für den 1. FC Köln II

SV Bergisch Gladbach - SG Wattenscheid

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
14:00live

"Wir haben gegen Bergisch Gladbach in der Vorbereitung gespielt (1:4). Das war sehr intensiv. Eine physisch starke Mannschaft mit guten Abläufen. Wattenscheid hat das letzte Spiel jetzt gegen Ratingen verloren (1:3). Ich tippe auf ein Unentschieden."

Tipp: 1:1

Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

"Hier tippe ich auf Siegen, aber nicht, weil ich sage, Rhynern ist schwach. Sondern sind das die Ansprüche, die sie in Siegen haben, wahrscheinlich auch zurecht. Die werden sich im ersten Spiel keine Blöße geben."

Tipp: 2:0 für die Sportfreunde Siegen

FC Schalke 04 II - SC Paderborn II

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

"Ich weiß gar nicht, wo Schalke in dieser Saison steht. Letztes Jahr standen sie gar nicht schlecht, aber ich glaube da sind viele Spieler gewechselt, was auch ganz normal bei einer U23 ist. Paderborn spielt ähnlich wie Bochum mittlerweile einen total attraktiven Fußball. Deswegen kann es auch hier ein verrücktes 2:2 geben."

Tipp: 2:2

VfB Hilden - 1. FC Bocholt

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
16:00live

"Wir gehen sehr ambitioniert in das Spiel rein. Wir wissen natürlich um die Schwere der Aufgabe. Reden wir hier über Tipp oder Wunsch (lacht)? Wir gewinnen 2:1."

Tipp: 2:1 für den VfB Hilden