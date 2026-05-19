 2026-05-15T09:36:57.455Z

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RL Relegation LIVE: Kirchanschöring kriegt zweites Gegentor vor Pause

Relegation zur Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Will bereits im Hinspiel jubeln: Der SV Kirchanschöring.
Will bereits im Hinspiel jubeln: Der SV Kirchanschöring. – Foto: Marc Marasescu

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Schw. Augsb.
Kirchanschör

Am Dienstagabend duellieren sich der SV Kirchanschöring und der TSV Schwaben Augsburg im Hinspiel der Relegation um den Startplatz in der kommenden Regionalliga-Saison. Das Spiel im LIVE-Ticker:

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
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