RL-Relegation: Hinspiel egalisiert! Kirchanschöring mit Traumstart

Kirchanschöring ist nach dem Hinspiel im Rückstand. – Foto: Walter Brugger

Am Freitagabend geht es für den SV Kirchanschöring um alles. Kann der Bayernligist seine Saison mit dem Aufstieg in die Regionalliga Bayern krönen? Nach der Niederlage im Hinspiel braucht es im Rückspiel bei Regionalligist Schwaben Augsburg zwingend einen Sieg. Wir berichten im Live Ticker.