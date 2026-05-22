 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

RL-Relegation: Hinspiel egalisiert! Kirchanschöring mit Traumstart

Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern

von Alexander Nikel · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Kirchanschöring ist nach dem Hinspiel im Rückstand.
Kirchanschöring ist nach dem Hinspiel im Rückstand. – Foto: Walter Brugger

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Schw. Augsb.
Kirchanschör

Am Freitagabend geht es für den SV Kirchanschöring um alles. Kann der Bayernligist seine Saison mit dem Aufstieg in die Regionalliga Bayern krönen? Nach der Niederlage im Hinspiel braucht es im Rückspiel bei Regionalligist Schwaben Augsburg zwingend einen Sieg. Wir berichten im Live Ticker.

Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern am Freitagabend:

Heute, 18:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
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SV Kirchanschöring
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