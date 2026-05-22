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RL-Relegation: Hinspiel egalisiert! Kirchanschöring mit Traumstart
Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern
von Alexander Nikel · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Kirchanschöring ist nach dem Hinspiel im Rückstand. – Foto: Walter Brugger
Am Freitagabend geht es für den SV Kirchanschöring um alles. Kann der Bayernligist seine Saison mit dem Aufstieg in die Regionalliga Bayern krönen? Nach der Niederlage im Hinspiel braucht es im Rückspiel bei Regionalligist Schwaben Augsburg zwingend einen Sieg. Wir berichten im Live Ticker.
Relegations-Rückspiel zur Regionalliga Bayern am Freitagabend: