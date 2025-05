RL-Relegation: Erlbach verliert vor Rekordkulisse

Der SV Erlbach hat das Hinspiel in der Relegation zur Regionalliga Bayern verloren. Zu Hause unterlag der Bayernligist der SpVgg Hankofen-Hailing knapp mit 0:1. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Erlbach unterliegt im Hinspiel der Regionalliga-Relegation der SpVgg Hankofen-Hailing mit 0:1. Vor einer Rekordkulisse mit 2345 Zuschauern (Rekord in der Holzbau Grübl Arena) waren die Hausherren über 90 Minuten spielbestimmend, bissen sich gegen tief stehende Gäste aber die Zähne aus.

Den einzigen Treffer erzielte Andreas Wagner (18.) – zu allem Überfluss, aus Sicht der Gastgeber, rutschte SVE-Keeper Andreas Steer vor dem Gegentor entscheidend aus. Erlbach blieb auch in der Folge die bessere Mannschaft, richtig gefährlich wurde der Bayernligist aber nie. Stattdessen vergab Hankofens Tobias Lemmer (69.) nach einem Missverständnis in der Erlbacher Hintermannschaft die beste Chance auf einen weiteren Treffer an diesem Abend.

Damit geht Erlbach mit einer 0:1-Hypothek in das Rückspiel am Dienstag beim Tabellensechzehnten der abgelaufenen Regionalligasaison.