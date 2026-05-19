RL-Relegation: Alles drin - Kirchanschöring unterliegt Augsburg knapp

Vor knapp 2.000 Zuschauern an der heimischen Sportanlage in Kirchanschöring ging der SV nach 21 Minuten in Führung - Kapitän Manuel Omelanowsky erzielte den Treffer. Der Ausgleich durch Maximilian Heiß ließ nicht lange auf sich warten, der Gast antwortete in Minute 32. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte der TSV Schwaben Augsburg die Partie durch den Treffer von Achitpol Keereerom auf den Kopf. Im zweiten Durchgang war erneut Heiß erfolgreich, er stellte aus Sicht der Hausherren auf 1:3. Den Schlusspunkt setzte aber Kirchanschöring, Luca Obirei markiert das 2:3 (84.). Das Rückspiel steigt am Freitagabend um 18 Uhr, Fupa berichtet im LIVE-Ticker.