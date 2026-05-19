RL-Relegation: Alles drin - Kirchanschöring unterliegt Augsburg knapp

Am Dienstagabend verlor der SV Kirchanschöring gegen den TSV Schwaben Augsburg knapp mit 2:3. Im Relegationsrückspiel um die Regionalliga am Freitag ist weiter alles offen. Der Ticker zum Nachlesen:
Vor knapp 2.000 Zuschauern an der heimischen Sportanlage in Kirchanschöring ging der SV nach 21 Minuten in Führung - Kapitän Manuel Omelanowsky erzielte den Treffer. Der Ausgleich durch Maximilian Heiß ließ nicht lange auf sich warten, der Gast antwortete in Minute 32. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte der TSV Schwaben Augsburg die Partie durch den Treffer von Achitpol Keereerom auf den Kopf. Im zweiten Durchgang war erneut Heiß erfolgreich, er stellte aus Sicht der Hausherren auf 1:3. Den Schlusspunkt setzte aber Kirchanschöring, Luca Obirei markiert das 2:3 (84.). Das Rückspiel steigt am Freitagabend um 18 Uhr, Fupa berichtet im LIVE-Ticker.
SV Kirchanschöring – TSV Schwaben Augsburg 2:3
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (46. Nick Schreiber), Maximilian Reiter (66. Fikret Jahic), Manuel Omelanowsky (79. Marco Schmitzberger), Samuel Schwarz - Trainer: Thomas Leberfinger
TSV Schwaben Augsburg: Maximilian Reil, Rasmus Fackler-Stamm, Benedikt Krug (11. Maximilian Heiß), Dennis Ruisinger, Nicola della Schiava, Elias Herzig (66. Bastian Kurz), Marco Greisel (77. Marco Luburic), Matthias Ostrzolek, Lukas Ramser (87. Mourice Ebeling), Achitpol Keereerom, Marc Sodji (63. Mark Radoki) - Spielertrainer: Matthias Ostrzolek
Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 1980
Tore: 1:0 Manuel Omelanowsky (21.), 1:1 Maximilian Heiß (32.), 1:2 Achitpol Keereerom (45.), 1:3 Maximilian Heiß (68.), 2:3 Luca Obirei (84. Foulelfmeter)