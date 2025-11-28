Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Sportfreunde Siegen spielen am Freitag gegen die SSVg Velbert. – Foto: Marco Bader
RL live: Zwei Freitagspartien zum Auftakt in den 17. Spieltag
Regionalliga West: Am Freitagabend möchten die Sportfreunde Siegen gegen Schlusslicht SSVg Velbert zurück auf die Siegerstraße. Am Samstag steigt unter anderem der Kracher am Niederrhein zwischen dem 1. FC Bocholt und RW Oberhausen.
Der 17. Spieltag der Regionalliga West wird schon am Freitagabend (28. November, 19.30 Uhr) mit gleich zwei Partien eröffnet: Das Tabellenschlusslicht SSVg Velbert empfängt den stabilen Aufsteiger aus Siegen. Außerdem will sich der SC Paderborn II beim SV Rödinghausen weiter vom Tabellenkeller absetzen. Am Samstag empfangen die formstarken Oberhausener den 1. FC Bocholt zum Topspiel. Die Bocholter haben nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Schalke den nächsten harten Brocken vor der Brust. Der Wuppertaler SV konnte aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte holen – beim Bonner SC soll die Formkurve nun endlich wieder nach oben zeigen. Das ist der 17. Spieltag!
