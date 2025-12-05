RL live: Vier Teams wollen an der Tabellenspitze überwintern

Schon am Freitag könnte sich Fortuna Köln die Tabellenspitze zum Wiederbeginn im Januar sichern. Es geht gegen en Wuppertaler SV, der sich zuletzt gehörig ins Straucheln geriet. Mit dem Kräftemessen zwischen dem FC Gütersloh und RW Oberhausen treffen sich zwei Verfolger direkt. Als viertes Team im Bunde der Spitzengruppe empfängt der FC Schalke 04 II den SC Wiedenbrück. Für den 1. FC Bocholt ist es das erste Spiel nach dem Rücktritt von Christopher Schorch als Teamchef. Erster Kontrahent dafür ist der 1. FC Köln II.