 2026-04-03T19:57:16.526Z

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RL LIVE: Unterhaching in Aschaffenburg - Wacker beim Schlusslicht

27. Spieltag Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert bei Viktoria Aschaffenburg: Die SpVgg Unterhaching.
Gastiert bei Viktoria Aschaffenburg: Die SpVgg Unterhaching. – Foto: Kurt Botsch

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Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Die Regionalliga Bayern wartet am Ostermontag mit neun Partien auf, fünf davon mit oberbayerischer Beteiligung. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Montag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live