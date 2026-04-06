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RL LIVE: Unterhaching in Aschaffenburg - Wacker beim Schlusslicht
27. Spieltag Regionalliga Bayern
von Paul Ruser · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert bei Viktoria Aschaffenburg: Die SpVgg Unterhaching. – Foto: Kurt Botsch