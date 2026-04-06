 2026-04-03T19:57:16.526Z

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RL LIVE: Unterhaching in Aschaffenburg vorn - Eichstätt liegt zurück

27. Spieltag Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Gastiert bei Viktoria Aschaffenburg: Die SpVgg Unterhaching.
Gastiert bei Viktoria Aschaffenburg: Die SpVgg Unterhaching. – Foto: Kurt Botsch

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Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Die Regionalliga Bayern wartet am Ostermontag mit neun Partien auf, fünf davon mit oberbayerischer Beteiligung. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Montag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
1
0

Heute, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
0
3

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
0
0

Heute, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
2
2

Heute, 14:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
1
0

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
3
1

Heute, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
0
1

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
2
0