RL LIVE: TSV Buchbach gegen SV Wacker Burghausen - Findet Buchbach bei der Bender-Elf in die Spur?

Buchbach - Es gab schon mal ruhigere Tage beim TSV Buchbach. Tobias Sztaf und Keeper Ludwig Zech sind weiterhin aus disziplinarischen Gründen suspendiert, zu allem Überfluss verletzte sich mit Andreas Hirtlreiter eine weitere Offensivkraft. Aufgrund einer Schultereckgelenksprengung und einer Bänderverletzung wird der 22-Jährige bis Ende des Jahres pausieren müssen.

Auf die negativen Nachrichten folgten unter der Woche nun äußerst erfreuliche: Mit Florian Rauh (Torwart; zuletzt TSV Schwaben Augsburg), Josue M‘bila (Angriff; zuletzt SpVgg Bayreuth) und Erwin Ndombe (Angriff; zuletzt FC Kufstein). Rauh öffnet laut dem sportlichen Leiter Andreas Bichlmaier den „Konkurrenzkampf im Tor“. Für M‘bila sprach seine variable Einsatzfähigkeit, wie Bichlmaier erklärt: „Er ist ein überragender Dribbler, der eigentlich im offensiven Mittelfeld zuhause ist, der aber auch auf den Flügelpositionen spielen kann.“ Der erst 20-jährige Ndombe wude in erster Linie perspektivisch verpflichtet: „Wir sehen bei ihm großes Entwicklungspotenzial, seine Fähigkeiten konnte er im Probetraining schon unter Beweis stellen“.